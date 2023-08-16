【網絡熱話】內地夫婦去澳牛點雙皮奶「被懟」 炮轟店員態度差1原因反被網民鬧

▲ 有內地男同老婆去澳牛點雙皮奶，轟店員服務態度差！

澳洲牛奶公司以快餐的炒蛋及多士聞名外，伙記的態度亦享負盛名！一名內地男遊客與太太早前來港旅遊，他誤入了澳牛，他向伙記點雙皮奶，對方指餐牌沒有。事後，內地男在小紅書發帖，怒轟服務員態度很差，呼籲網民「不要去了」！不過網民指事主「不知道澳牛文化不要亂發文」來反鬧對方！

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該名內地男早前來港旅遊，並在小紅書上圖文並茂，以「澳洲牛奶公司不要去了」為題發帖，怒轟澳牛服務態度很差，他表示原本想同老婆去義順牛奶公司吃雙皮奶，但他使用Google導航，誤以為導航出錯，到達地點時卻不見義順，其實該佐敦分店已於2021年結業。

結果內地男與老婆去了附加的澳洲牛奶公司，在門口排了一會兒小隊便入座，內地男跟老婆說餐牌上沒有雙皮奶，但老婆竟說：「你點了他就有了」，然後她向伙記點雙皮奶就被懟了。

進去之後服務員態度很差，我們說要點雙皮奶，服務員說沒聽過，功能表上沒有，沒有完全可以直接說沒有，沒有必要嘲諷我們，被他家態度氣到了。

他們當日點了兩個甜品吃完就走了，之後下午去了銅鑼灣的義順牛奶公司，並大讚「一定不要去錯了。」他指當時店內有很多空位，直接進去坐下便點了馳名的雙皮奶，味道還挺不錯的！這對內地夫婦終於成功食到雙皮奶！

遭網民反轟

貼文一出，不少網民反鬧事主唔知掟，認為兩間都是叫牛奶公司，但澳洲牛奶公司是茶餐廳食物及鮮奶為主，義順牛奶公司則是以雙皮奶為主的甜品店，兩間餐廳的食物根本不同，並嘲笑事主老婆， 「你老婆也是挺搞笑的，什麼叫點了就有了，難道人家會變魔術？香港茶餐廳的店員基本都是這樣的態度，尤其遊客區，他們喜歡快狠準的客人。」、「澳牛沒有雙皮奶的，自己去錯地方然後說服務員態度很差？大聲說話不代表凶，大部份茶餐廳侍應也是如此，只要你掌握他們的節奏就ok。我每次去茶餐廳都會自動切換「快準模式」，基本上一坐低已經可以落單，快快吃完快快走。」、「澳牛就是出名服務態度差的其實不少人就是想看看態度到底有多差才去的」、「澳牛是這樣的，全員黑臉，哈哈哈哈，我甚至覺得能做到整家店都黑臉真的很酷。」

另有網市揶揄他，「似乎你不覺得自己有問題，下次試試去麥當勞叫炒飯吧，點了就有啊」、「 你會唔會去麥當勞問有沒有炒牛河、炒飯吧？」、「雖然我沒去過，但菜單沒有你硬要點，感覺你老婆是來鬧的我要是服務員一定翻100個白眼沒駡人已經很好」，而內地男被網民反鬧後，終於認衰，「對不起啦！是我的錯，對不起，我不該呼吸」。

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責任編輯︰王明芳