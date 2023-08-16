【食不安心】港媽荃灣買涼茶　女兒飲到底驚見大曱甴全晚屙嘔發燒

▲ 港媽荃灣買涼茶，女兒飲到底驚見大曱甴，全晚屙嘔兼發燒。

食不安心，近日有港媽在網上發帖，指自己光顧荃灣一間涼茶鋪，買了一瓶夏枯草給女兒喝，飲到底時竟發現原隻「大曱甴」，嚇得女兒不停哭喊「好驚」，當晚更屙嘔兼發燒。

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據Facebook群組「荃灣友」，有女網民昨日（15日）發帖，提示「內容驚嚇，有好大隻曱甴，膽小勿看」。發帖者呼籲切勿光顧荃灣一間涼茶店，並指出「它們賣的涼茶有好大隻曱甴」：

我給女兒飲到底她才見到隻曱甴，她被嚇到不停喊，不停話好驚，飲完夜晚仲又屙又嘔又發燒。

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帖文引來網民熱烈議論，有網民留言稱「中藥材黎ja，叫地鱉蟲」，惟有網民貼出對比照，認為外貌不太相似。有網民則勸事主「快啲去食環署投訴」但事主回覆「如果掉咗仲報吾報到？一時無諗起報食環」點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣