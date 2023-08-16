【食用安全】港女超市買日本蛋中伏　蛋殼發霉現黑色裂紋【附3招保存貼士】

▲ 港女買到發霉日本蛋。

不少港人都對日本雞蛋情有獨鍾。近日有女網民從超市購入一排日本蛋，惟打開發現兩隻「怪蛋」，外殼分別出現黑色裂紋及灰色斑點，疑似發霉。有專家提醒，雞蛋發霉後不要食用，即使用水清洗外殼，霉菌有可能已進入內部。

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女事主於Facebook群組「香港蛋控協會」發帖並分享照片，指從超市購買了一排日本「願望之卵」雞蛋，食用限期顯示至2023年10月1日，距離到期尚有一個多月，不過打開卻發現兩隻「怪蛋」，其中一隻蛋殼出現大量裂紋，部分裂痕更發黑，而另一隻則有淺灰色的斑紋，樓主直言「打開個盒有啲嚇親」。

有網民看過照片後，表示雞蛋已經發霉，提醒事主切勿進食，估計是最近天氣太熱，加上其中一隻雞蛋出現裂痕，導致發霉，再令另一隻變壞。亦有網民表示，「願望之卵」出產自福島附近地區，認為與此有關。

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日本進口雞蛋須附輻射證明書

日本2011年發生311地震及福島核事故後，港府管制福島、千葉、群馬、茨城及櫪木縣的蔬菜、水果及奶類製品等食品進口。

事實上，「願望之卵」的農場位於茨城縣，是其中一個受食物管制的縣市，不過所有進口香港的禽蛋，須附有日本當局發出的輻射證明書，每批進口食品進港後都會經食安中心檢驗，一旦發現食品輻射量超標，中心會即時向農林水產省通報，其出口商證明書將即時遭吊銷。

水中銀（國際）生物科技有限公司過去曾對市面16款雞蛋樣本進行毒性檢測，有13個樣本被評為品質卓越，當中包括「願望之卵」。

發霉雞蛋可否食用？

台灣毒物科專家招名威曾於Facebook專頁發文，指雞蛋發霉後不能食用，因為用水無法去除霉菌毒素，即使外殼只有一小部分發霉，霉菌也能通過外殼上細小的孔洞進到雞蛋內部。

他續指，發霉雞蛋經過清洗後，外觀雖然乾淨，但進食後仍存在健康風險，加上霉菌毒素耐高溫，難以透過蒸、煮、炒、炸等日常烹飪方式去除。進食發霉雞蛋後，可能會導致噁心、嘔吐、食慾減退、發燒、腹痛等症狀；如不慎進食受黃麴毒素污染的雞蛋，連續2至3周後可能出現肝臟腫大、肝區疼痛、黃疸、腹水、下肢浮腫及肝功能異常等危險狀況。

雞蛋保存貼士

天氣炎熱，雞蛋容易變壞，TOPick根據食安中心及專家意見，整合3招保存雞蛋貼士：

1.保存在攝氏4至10度

食安中心指，低溫儲存可減慢沙門氏菌等微生物的生長，如要延長保質期，最好把雞蛋存放雪櫃。要注意一點，經冷藏的雞蛋應繼續保持冷藏溫度，避免溫差令蛋殼出現水珠或倒汗水，而增加微生物進入蛋內的機會。

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士曾受訪指出，雞蛋最理想保存在攝氏4度至10度。要防止雞蛋變壞，要確保雞蛋避免陽光照射，及將雞蛋放於陰涼乾爽的環境。

2.蛋尖向下最能保鮮

方博士又表示，擺放雞蛋時，把蛋尖向下，可以令雞蛋不易變質。她按照雞蛋結構解釋，雞蛋氣囊大小與其新鮮程度有直接關係。雞蛋較圓一端有氣囊，當蛋尖向下，氣室則向上，雞蛋會處於最自然狀態。相反，蛋尖向上，會令氣室內殼膜受壓而脫離蛋殼，並影響保護膜，令雞蛋較易變質。

3.用乾布或紙巾清潔雞蛋

很多人為了加強衛生，會把雞蛋放進雪櫃前會用水清洗，可是這樣會弄巧反拙。食安中心指，雞蛋在一般情況下不用清洗。很多在市面出售的雞蛋，於商業加工處理過程中已按指定方式進行清洗。

蛋殼上約有6,000至10,000個小孔，亦有一層「表層膜」，能阻止蛋殼上的細菌滲進蛋內。清洗蛋殼後，反而有利微生物進入蛋內。殘留蛋殼表面的水分，也可能有助蛋殼上的細菌繼續生存。

方博士稱，若蛋殼上有雞糞、雞毛等污染物，可用乾布或紙巾抹走。至於有裂紋的雞蛋，食安中心建議大家避免使用，因為它們較易受污染。

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責任編輯：羅嘉欣