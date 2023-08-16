【非法性交】涉與14歲女童非法性交　1教師還押另5人准保釋至10月再訊

▲ 其中一名被告黃栢康（ 中間白衣者）續准保釋候訊。（陳曉欣攝）

14歲女生疑在交友程式認識陌生男子後發生性行為，6男被控非法性交等罪，包括教師、消防員及YouTuber等，案件今（16日）於西九龍裁判法院再訊。控方指女生在認人手續中，認出其中5名被告，案件押後至10月11日再訊，待向律政司索取法律意見。除1名教師續還押外，其餘5名被告續准保釋候訊。

6名被告為譚兆竣（25歲，教師）、陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、曹杰庭（28歲，消防員）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，YouTuber）。

控方今於庭上透露，女生於認人手續中，認出其中5名被告，故申請押後案件至10月11日再訊，以待向律政司索取法律意見，獲裁判官批准。除教師文家榮續被還押外，其餘5名被告早前先後向高院申請保釋獲批，續准保釋候訊。

6人各被控1項非法性交罪，案發於2023年5月3日至6月2日，犯案地點分別是福來邨某單位、悅品酒店（荃灣）、葵涌旭逸酒店（荃灣）及香港荃灣絲麗酒店。

曹另被控與21歲兒童非法肛交罪，指他於同年5月29日，在葵涌旭逸酒店（荃灣）某室與X肛交。黃另被控襲擊致造成身體傷害罪，指他於同年6月2日，在荃灣絲麗酒店某室，襲擊X致造成身體傷害。文另被控管有兒童色情物品罪，指他於同年6月19日，在荃灣綠楊新邨某室管有兒童色情物品，即2張相片。

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記者：陳曉欣