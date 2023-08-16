【夫妻關係】婚後不設防港女疑懷孕　丈夫心寒回應︰不如唔好要

▲ 婚後不設防港女疑懷孕，丈夫心寒回應「不如唔好要」。

為人父母責任重大，生兒育女前要考慮清楚。近日有港女在網上討論區分享，婚後與丈夫不設防，最近月經遲遲未來，她懷疑自己有孕。可是丈夫得知後，沒有表露出高興的樣子，反而心寒回應「不如唔好要」，令她不是味兒。

該名港女在「香港討論區」，以「懷疑自己有左，老公話不如唔好要」為題發帖表示，眼見丈夫與他的侄仔相處融洽，又曾表示想要小朋友，所以他們婚後開始不設防。以前她的月經很準時，最近卻會遲來，甚至今次遲了近一個月。

最新影片︰

食詐糊丈夫反而開心

最初她不敢跟丈夫說，怕他空歡喜一場，但後來還是說了︰

佢個樣連少少開心都冇。問我check清楚未㗎，唔會真係有卦？佢慌張咗一陣，之後問我︰如果真係有嘅話，不如唔好要？

港女聽後坦言「有少少心寒」，不解丈夫為何突然抗拒要小朋友，還說出這樣的說話。她翌日去看醫生，並且驗尿，醫生只給她催經藥，她吃藥後月經就來了，丈夫得悉後「開心到好似中咗六合彩咁」。事後丈夫向她解釋︰

佢唔係唔想要，只係佢覺得宜家未ready好做爸爸照顧另一個生命……

她不解反問，「真係會有人ready好咩？」、「到佢ready好嗰陣會唔會已經冇力陪小朋友玩？」，又質疑自己是否想得太多。

網民︰你老公好自私

網民紛紛批評港女的丈夫，表示「你老公好自私」、「你老公似乎不計後果」、「 疑似有咗就唔想要」、「幾令人失望嘅反應」、「渣到一個極點的男人」、「話唔要就唔要，有無考慮過你身體同一條生命」。

另有網民建議，如丈夫不想要小朋友，日後夫妻行房就要做好安全措施，以免搞出人命。有網民留言，「既然唔想要，就要做足安全措施唔好益佢」、「咁同佢講不如做返預防措施，等佢ready好先啦」。點撃睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳