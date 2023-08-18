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【靈異事件】禮儀師對遺體亂開玩笑　隔日僅能睜眼躺床1個月動不了

健康 18:00 2023/08/18

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禮儀師對遺體亂開玩笑，隔日僅能睜眼躺床1個月動不了。

正人值農曆7月，而今年亦恰逢60年一遇的「黑兔年」，鬼月期間將伴隨更多風險。有禮儀師提醒大家除要了解禁忌，在平常也應特別注意對逝者的禮貌。

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台灣資深禮儀師洪于婷近期在節目《震震有詞》中分享同行曾遭遇的詭異事跡，表示該名同行在一次入殮時，對遺體講話態度輕浮，自以為幽默地要求它「你手放好，不要亂摸」，話出口的瞬間嚇壞在場其他禮儀師，提醒他不要亂開玩笑，卻被當「耳邊風」，不以為然。

隔日睡醒動不了 躺床1個月

該名輕浮禮儀師順利結束告別式後，仍要準備第二日一早6點半的另一場告別式。洪于婷解釋在正常情況下，禮儀師會在前一天先去佈置好一切，但由於當日已忙得太晚，輕浮禮儀師沒有將第二日需要的用品處理好就回家睡覺，打算隔日早出門辦妥即可。

不料，該名禮儀師到隔日醒來睜眼後，發現自己全身動不了。他一開始以為是「鬼壓床」，但在掙扎許久後明白了這不是鬼壓床，「因為他已經醒了，可以打電話跟同事說他動不了」。而他當日負責的告別式，最終也由其他禮儀師代為圓滿完成。

悲慘的是，該名禮儀師事後求醫也無法治療，最終莫名地在床上躺了整整一個月。洪于婷藉此提醒大家，切勿冒犯逝者，避免觸犯禁忌惹禍上身。

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責任編輯：羅嘉欣

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