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【香港小姐】陳楨怡曾被爆「一腳踏七船」落力洗底　Celina習劍術獲獎：堅持到底【多圖】

娛樂 19:21 2023/08/16

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

陳楨怡（Celina）積極為自己增值！

不時在社交網分享靚相的《2020年度香港小姐競選》亞軍陳楨怡（Celina），近日分享自己解鎖了一項新技能，她相當積極地學習劍術，或者是為自己盡力打造健康形象？

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陳楨怡學劍

最近，Celina在IＧ分享自己學習劍術的相片，又有參加武術比賽，揮劍的Celina相當有型！

她分享道：

第十八屆香港國際武術節終於結束了，很滿足下半年set比自已學劍術和參加比賽的目標達成了。

多謝師父鼓勵我學劍同參加比賽，如果唔係我唔會有呢個勇氣！

多謝師兄同我密集式訓練，超有耐性教我每一個動作。一分鐘嘅套路雖然好似好短，但啲細節位真係練左好耐，係我練到膝頭瘀到想放棄的時候，你仍然一直鼓勵我堅持到底

終於明台上一分鐘台下十年功🙈

仲有學院所有同學，每次見到你地練基本功、踢腿我都會比你地嘅堅持感染，同埋 @xu1yiwei 陪我由室內練到室外💕謝謝你們讓我認識武術和愛上它🙌🏽

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拍劇遭五花大綁

在今年初播出的劇集《廉政狙擊》，Celina有份參演一角，在劇中飾演王浩信線人的女兒。

劇情提到她被騙上酒店房遭高鈞賢五花大綁虐待，意識相當大膽。對於這場激烈戲份，甚少看此類型電影或劇集，為演出衝破關口狂煲恐怖片取經。

《廉政狙擊》

曾被爆「一腳踏七船」

在2022年1月起，2020年港姐亞軍陳楨怡（Celina）被爆除了與已公開的男友交往外，同時搭上西貢地主之子兼前歌手周子揚，與對方發展地下情達一年半，實行「一拖二」。

而周子揚接連向傳媒稱與Celina為真愛、女方不公開關係，不過再有「爆料人」公開約會合照、短訊截圖，其後更指Celina為煙民，再於剛過去的情人節大揭女方於TVB「一拖七」，花生不斷！ 

現身在橫店拍劇的Celina終於在2月15日在社交平台回應事件，稱自己知道要承擔後果、並向被連累的TVB同事道歉。

她以74字回應兼道歉：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果，但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」   

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2020年港姐亞軍

Celina因有模特兒身型，一直是三甲大熱。她在個人社交平台可見Celina經常分享旅行照片，23歲已周遊列國，曾到法國巴黎、莫斯科等地，加上周身名牌手袋及飾物，被外界推斷來自富裕家庭。

有讀者爆料，Celina在英國留學時已是風頭人物，加上喜歡夜蒲，常放學後便去夜店耍樂，喜歡四處「收兵」。不過她已否認有夜蒲，表示只是校內正常社交。而她在參選港姐時與戴祖儀的前度拍拖。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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