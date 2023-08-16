【勞工保險】新入職教師開學前返工無勞保　教總接獲查詢求助急升3倍

▲ 教總收近20宗查詢求助，新入職老師合約前返工無勞保。（黃建輝攝）

新學年將至，教育工作人員總工會今年至今，收到近20宗新入職或全職老師的求助或查詢個案，較往年升約3倍。一般查詢校方要求教師於暑期期間回校工作，是否有薪金及勞工保障等問題。

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教總稱，如教師受學校邀請於合約期生效前回校預備開學事務，甚至補課或出外帶隊，便算是「工作」，教師應向工會或教育局反映情況，要求校方發放薪金。而會員A老師去年曾於合約生效前返校工作，現正追討合約期前工作的薪酬和超時工作工資。

工聯會立法會議員、教總總幹事梁子穎稱，每間學校有新老師入職，估計有約1000人涉及相關情況。教總稱，今年收到約20個的查詢或求助個案。以往每年接獲約3至5宗。

教總會長余綺華稱，在勞工合約未生效前，新入職或轉職教師的身分可能不屬於「僱員」，一旦發生意外，未能受勞工保險保障，只能受第三者保險保障，保障範圍比勞工保險少。

教總建議，校方應以平常心對待教師參與合約生效前的工作，即使教師不參與亦不影響聘任和工作機會。同時亦應避免在勞工合約生效前，避免安排教師進行室外或涉及機械操作的工作，以保障校方和僱員雙方。此外，校方可考慮為新入職或轉職老師購買臨時意外保險。

梁子穎認為，教育局應增撥資源，為學校購買特別保險，涵蓋8月下旬，保障新入職教師和學校權益，並同時釐清非合約期間員工回校工作的責任。

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記者：楊佩瑩