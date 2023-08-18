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【都巿痛症】背痛背後或藏3隱疾　小心睡前1行為醫生警告 : 超傷腰背

醫生診症室 13:41 2023/08/18

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小心睡前1行為　醫生警告 : 超傷腰背

不少人臨睡前都有於床上看手機或平板電腦的習慣，不過有醫生便警告，此舉其實很易對腰背位置造成傷害，長期而言易有背痛問題。此外，背後亦可能隱藏著骨質疏鬆，脊椎關節病變，椎間盤突出等問題，建議市民切勿掉以輕心。

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謝炳賢醫生在Facebook 表示，背痛是一個常見的健康問題，生活中的壓力、姿勢不良、肌肉緊張都可以造成背痛成因，他又指當中正確睡姿更是尤其重要，尤其避免睡覺前許多傷腰姿勢，如斜靠著枕頭滑手機。他又指出3個背痛時需要注意的事項。

睡覺注意姿勢：

當感覺到背部不適或疼痛時，一定要給自己適當的休息時間，和充足的睡眠品質。避免長時間保持相同的姿勢，如久坐或久站，以減輕背部壓力，就算工作很累，也要記得不時起身走走。除了選擇適合的床墊，躺床的姿勢以及如何正確起身也是保護腰背的重要課題，這方面也是謝醫師門診常會教導病患保養的課題。

加強核心肌群要靠鍛鍊 ：

適度的運動和核心肌群的鍛煉，可以幫助減輕背痛，並增強背部肌肉。謝醫師提醒，可以選擇低衝擊性的運動，如游泳、散步或瑜伽，有助於增強背部支撐肌肉和改善姿勢。另外，加強核心肌群可以提供支撐，減輕脊椎支撐身體的壓力。

需要就醫就不要拖 ：

如果真的不幸經歷持續或嚴重的背痛，建議尋求專業醫師，因為背痛後面可能隱藏了其他健康問題，例如骨質疏鬆，脊椎關節病變，椎間盤突出等。

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責任編輯：羅嘉欣

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