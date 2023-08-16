【煽惑傷人】涉網上鼓吹無差別殺人　無業漢認煽惑他人傷人候精神報告始判刑

▲ 西九龍裁判法院。（資料圖片）

34歲無業男涉在社交媒體發文鼓吹無差別殺人，並感謝鑽石山荷里活廣場命案疑犯，指社會需要更多像疑兇的人。涉案無業漢今（16日）於西九龍法院承認2項煽惑他人傷人罪，裁判官考慮到被告有精神問題，押後至8月30日判刑，以待索取精神科報告，被告期間還押。

被告李志偉（34歲），報稱無業，承認2項煽惑他人傷人罪。案情指，被告於2023年5月30日起，在Facebook發文鼓吹無差別殺人，包括發布台灣捷運隨機殺人案兇徒照片，又感謝鑽石山荷里活廣場命案疑犯，指社會需要更多像疑犯一樣的人。

被告又在Telegram及Twitter發文，指其夢想是用隨機的血腥暴力向社會施壓，將社會改造為令自己和那些備受歧視和欺壓的人都能有尊嚴地居住的世界。被告警誡下稱情緒不好，「覺得有人害我」，並指自己有妄想症，認為網上發文可保護自己。

辯方求情指，被告有精神問題，還押期間已依時服藥，情況穩定。代表律師續指，據早前索取的精神科報告顯示，被告適合判處醫院令。裁判官指報告期限已過，遂押後案件至8月30日，以待索取新近精神報告後再作判刑，被告期間還押懲教看管。

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記者：陳曉欣