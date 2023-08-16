【無牌行醫】美容中心負責人涉收300萬醫無牌醫患癌病人　女兒稱父親化療無效閱讀著作後約見被告

▲ 被告趙淑儀今續於區域法院受審。（梁錦麟攝）

63歲美容中心負責人涉收取約300萬元向3名癌症病人稱以磁療及「多維大腦、能量、小腹、荷爾蒙回春療法」等作治療，並勸喻病人不要服藥，其中兩人最後離世。涉案負責人早前否認3項未經註冊而從事內科執業罪，案件今（16日）於區域法院續審。事主女兒作供時哽咽稱，經同事輾轉介紹下，閱讀被告的著作，由於當時對父親癌症未有頭緒，於是決定約見被告。

被告趙淑儀（63歲），否認3項未經註冊而從事內科執業罪，控罪指她於2013年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣娉婷國際有限公司（下稱娉婷），並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下從事內科執業。

事主陶寶富女兒陶麗詩作供稱，其父於2014年8月28日診斷出胰臟癌，翌年4月16日離世，終年64歲。陶麗詩哽咽稱，父親被診斷出患癌後被轉介至瑪嘉烈醫院，惟醫生告知父親已不能進行手術，即使接受化療亦沒有效用。

陶麗詩續指，由於腫瘤壓着膽管，父親於聖德肋撒醫院進行安裝支架手術，但未能成功，於是再進行繞道（bypass)手術，最後於2014年9月出院。陶麗詩指，出院後曾短暫向中醫求診，經同事輾轉介紹下，閱讀被告的著作，由於陶麗詩當時對父親患的癌症未有頭緒，於是決定約見被告試試。

聆訊今午續。

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記者：梁錦麟