【無牌行醫】美容中心負責人涉無牌醫癌病人　病人家屬指被告曾稱祈禱獲靈感治癌

▲ 被告趙淑儀今續於區域法院受審。（梁錦麟攝）

63歲美容中心負責人涉收取約300萬元向3名癌症病人稱以磁療及「多維大腦、能量、小腹、荷爾蒙回春療法」等作治療，並勸喻病人不要服藥，其中兩人最後離世。涉案負責人早前否認3項未經註冊而從事內科執業罪，案件今（16日）於區域法院續審。其中1名離世病者女兒作供時稱，閱讀被告的著作後決定約見被告，被告自稱曾患末期淋巴癌，被醫生告知只有3個月壽命，被告稱於祈禱中「突然有靈感」，於是將過往所學的知識整合出1套治癌方案後治好自己。

被告趙淑儀（63歲），否認3項未經註冊而從事內科執業罪，控罪指她於2013年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣娉婷國際有限公司（下稱娉婷），並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下從事內科執業。

事主陶寶富女兒陶麗詩作供稱，其父於2014年8月28日診斷出胰臟癌，翌年4月16日離世，終年64歲。陶麗詩哽咽稱，父親被診斷出患癌後被轉介至瑪嘉烈醫院，惟醫生告知父親已不能進行手術，即使接受化療亦沒有效用。

陶麗詩續指，由於腫瘤壓着膽管，父親於聖德肋撒醫院進行安裝支架手術，但未能成功，於是再進行繞道（Bypass)手術，最後於2014年9月出院。陶麗詩指，出院後曾短暫向中醫求診，經同事輾轉介紹下，閱讀被告的著作「癌症是生命的禮物」，由於陶麗詩當時對父親的癌症病情未有頭緒，遂決定約見被告試試。

陶麗詩供稱，2014年12月10日，她與父親到欣榮大廈進行電子針灸測試(EAV)，並獲解釋報告。陳指職員其後帶她與父親到娉婷，當時該職員稱被告為「Dr Chiu」，被告吩咐職員替陶父抽血檢查，並於檢查後解釋由於陶父血細胞「坐唔到到氧，所以痴埋」，故擴散癌細胞。

陶麗詩指，被告又吩咐父親兩手各持1塊磁石，為時約兩小時，其間被告自稱曾患末期淋巴癌，當時醫生稱被告只有3個月壽命，由於信仰關係，被告便不斷祈禱，並在其中1次祈禱「突然有靈感」，於是將過往所學的知識整合出1套治癌方案，並治好自己。

陶麗詩續指，被告自稱曾撰寫1篇有關大腦的論文，在海外大學發布並取得博士名銜，另被另一所海外大學邀請擔任榮譽顧問，被告亦自稱曾修讀心靈及心理學。

陶麗詩指，父親放下磁石後再度驗血，被告稱陶父手持磁石後便可「坐返氧」，令血細胞更多氧氣。陶麗詩續指，當時父親的癌細胞已擴散至十二指腸及肝，被告稱由於陶父已有3個癌症，一般收費為100萬元，但看到陶家如此齊心，以及陶麗詩如此孝順後，遂決定收取50多萬元。

陶麗詩指及後職員向她及父親說明收費內容，指當中包括心靈課堂、磁石治療及食療等。陶麗詩及父親翌日再到娉婷簽署文件，當中內容提及「本人明白6個月內不得停止療程」。

聆訊明（17日）續。

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記者：梁錦麟