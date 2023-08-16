【烏托邦浩劫】李炳憲朴敘俊做亂世業主　借災難片反思瘋狂樓市

▲ 影片集結朴敘俊等多位人氣韓星，展現末日人性。

韓國災難大片《烏托邦浩劫》集結李炳憲、朴敘俊、朴寶英3位人氣韓星主演，影片一方面具備《白頭山：火山浩劫》的震撼視覺特效，同時亦借末日浩劫，反映赤裸人性，甚至批判瘋狂樓市現象，跳出過去災難片的公式化設計，更被喻為災難版的《屍殺列車》。

《烏托邦浩劫》改編自韓國網絡漫畫《愉快的孤立》第二部曲《愉快的鄰居》，故事講述一場大地震帶來世紀浩劫，整個首爾在一夕間變成廢墟。

在頹坦敗瓦中，唯有一棟名為「皇宮豪園」的住宅大廈，竟奇蹟地在災難中沒有倒塌，因此成為災難中最後的烏托邦，但在大廈的住客，卻因此跟鋒湧而至的災民，為了爭奪生存空間而爆發矛盾與激戰。

▲ 李炳憲繼《白頭山：火山浩劫》，再演出韓國大片《烏托邦浩劫》。

誓死保住樓房

李炳憲戲中飾演大地震中倖存者之一，擁有領袖風範的他，被選為災後臨時的業主代表，肩負起保衛大廈、守護唯一「烏托邦」的重任。

而曾演《梨泰院Class》的朴敘俊，則飾演平凡踏實的公務員，也是個暖男丈夫，因為有保護妻子（朴寶英飾）的強烈責任感，在極端災難中被激發了勇氣，並成為李炳憲可靠的左右手。

▲ 電影中的女主角，流露出強大的人性光輝。

二人成為在災難中「烏托邦」大廈的精神領袖，團結住客，抵抗「外來入侵者」，甚至不惜強硬驅逐非住客的災民，掀起了兩方倖存者爭端。

原著漫畫被形容為具暗黑風格的警世作品，當中不少內容都顯露絕境中流露的人性，電影亦保留了這方面的描寫，當中一句對白「為了保護我們的大廈，業主必須站出來！大廈是屬於我們業主的！不可以讓它倒塌，由現在開始，不是皇宮豪園的業主，請離開我們的大廈！」最能突顯這種荒謬處境。

最後人性光輝

曾憑《模糊的時間》摘下第54屆韓國電影大鐘獎最佳新人導演獎的嚴泰華，今次執導《烏托邦浩劫》，不只當成災難片，更是一部寫實的劇情片，更藉此對韓國的樓市作出批判，因他認為住屋是韓國社會一個具思考性的議題，希望以此讓觀眾反思樓市會為人們帶來甚麼現象。

▲ 電影以震撼特效，呈現出迫真的災難面貌。

電影以出色的電腦特效，打造出天崩地裂的災難場面，以及首爾在劫難後的滄涼景象，人心陷入瘋狂，但影片最後仍對人性的光輝作出寄望。

如朴寶英演的護士，在大地震後極惡劣的災情下，沒有失去信念，在支持丈夫之餘，沉著照顧受傷的災民。

而金善映飾演的婦女會會長，以最實際的精神，快速適應情況變化而採取應對措施；朴持厚飾演從大災難中活下來，住進大廈的孤僻少女，最後跟災民互相扶持，無獨有偶，電影以女性角度，展現出在末世中作出正確選擇並影響了大局的角色。

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