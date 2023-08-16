【娛圈靚媽】岑麗香玩親子瑜伽愛拉筋瘦身　兩孩之母愈生愈弗靠3招變索媽

娛樂圈有不少靚媽藝人，當中38歲的岑麗香婚後誕下兩名兒子，身型不但未有走樣，更愈生愈弗！

岑麗香早前帶同大仔參與保險公司舉辦的「身心動力PowerUp親子瑜伽班」，除了靠玩瑜伽力保弗爆身型，香香曾分享靠吃兩大食材來瘦身！

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▲ 岑麗香玩親子瑜伽！（大會提供）

香香騷靚媽線條

熱愛瑜伽運動的香香參與瑜伽班當然難不到她，香香除大騷柔軟筋骨，身穿貼身瑜伽服的她大晒弗爆線條，完全不似兩孩之母。香香直言：「暑假咁熱，最好參加室內活動，嚟做瑜伽真係好舒服，又好玩。」

另外，剛由加拿大探親回港的大仔未適應時差關係，全程十足小樹熊般黐實香香，可愛度爆燈。

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可愛囝囝變樹熊

香香一臉慈母兼表示：「其實我冇expectation，因為佢咁細個，目標唔係要做到完美動作，反而想佢可以同我做下運動、開開眼界，畢竟我哋剛由加拿大探親返港，佢仍有少少jet lag，今朝凌晨四點已起身，之後只瞓咗半個鐘晏覺，所以佢表現算非常叻叻！」

她認為跟小朋友一起做運動，最重要是保持耐性，透過運動過程令小朋友學識聆聽、見識新事物及發掘自己喜好。

香香指：「一齊做運動幫助我哋建立親子關係，因為自己一個做運動，可以好集中去做，同小朋友做運動係另一種fun，好似mommy and son date，大家一齊試新嘢、一齊學習、一齊拉筋舒緩壓力、一起交流，享受互動，加強bonding。」

▲ 岑麗香愈生愈弗！（取自instagram）

當媽頻撲幫助收身

對於獲網民大讚完美做到work-life balance的媽媽，香香認為要真正做到絕不容易，她說：「無論工作幾忙都好，一定要抽時間同小朋友互動、多啲傾偈，build up佢嘅將來，如果那天不用開工的話，都會陪小朋友，me time通常會喺佢哋瞓咗覺之後。」

貴為兩子之母身型依然fit到漏，香香即笑說做媽媽頻頻撲撲，又時常要抱小朋友，每天谷出最大運動量，絕對是收身良方。

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由微胖女變索媽

事實上，初出道時的岑麗香為微胖身型，她曾經分享其瘦身秘方，當中就是食亞麻籽。喜歡飲果汁的香香會把亞麻籽放於果汁或其他食物上，但她強調並非單此方法減肥，而且亞麻籽並非人人合適吃。

除了亞麻籽外，香香喜歡吃牛油果，從其IG所見，她愛以牛油果做早餐，除了幫助腸道消化，更可增添飽腹感。

飲食之外，香香靠做運動來Keep弗，最常做就是拉筋，可以令人瘦之外，更可以令人變得精神一點。

早前岑麗香於IG分享一張身穿開窿貼身裙的照片，大晒S線條，完全唔似生過小孩。

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