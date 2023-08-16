【兩性關係】同居男友從未付房租水電費 女友陷分手兩難：他愛過我嗎？

▲ <香港愛情故事>劇照

台灣一名女生和男友拍拖兩年後同居，但男方從未繳付房租和水電費，還理直氣壯稱，自己是為了女方才搬出來住，令女方不禁憂心：「這個人真的是真心愛我的嗎？」

影片推介：

該名女生近日在fb群組匿名2公社發萜，稱自己和男友拍拖2年，目前同居，但對方卻從沒付過房租和水電費，

跟我說他是為了我從他家裡搬出來，為什麼出來跟我住還要付房租、水電？

男友還稱，家中生活用品都是他買，且有時也會買吃喝，這些錢又要怎麼算？

女生稱，自己除了上班，還包辦家務事，房租、水電我全出，生活用品不可能天天要補，吃喝那些也不是讓他每天請我」.她曾和男友溝通，但對方卻說，搬回家住就不會彼此困擾，還稱不相信女方一個人生活，會比有他在的時候好。

她不禁憂心：

這人真的愛我嗎？她雖想分手，但畢竟兩年感情，又有點不捨，大家怎麼看？

貼文一出引起網民熱議，大批網民勸放手，對自己好一點；有網民稱，還沒結婚三觀就不合，這路走得遠嗎？放生吧！；如果你已經看不順眼，建議提早離開，拖越久，只會越痛苦而已。

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責任編輯︰王明芳