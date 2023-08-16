【中環街市】以電影視覺特效重現昔日魚檔面貌　訪客可與「檔主」自拍互動

▲ （左）市建局規劃及設計經理古倩珊，（右）視覺及數碼藝術家黃宏達。（黃建輝攝）

市建局致力運用創新科技保育及活化中環街市。今次委託著名視覺及數碼藝術家黃宏逹，以創新的AI人工智能科技，及逼真的視覺特效還原街市魚檔。為配合中環街市開幕兩周年，該魚檔將於明日（17日）全面開放予公眾參觀及體驗。

檔口其中一面的墻身是一張攝於1953年的舊照，市建局以創新的AI人工智能科技修復，期望產生更貼近昔日面貌、具視覺吸引力和高質量的圖像。黃宏達稱，他自小在油麻地長大，常常在避風塘觀察漁家工作，希望通過活化魚檔，讓訪客回想昔日用報紙和鹹水草包裝鮮魚，引發訪客思考如何身體力行實踐環保，將環保、保育和活化連成一線。

場景的佈置由專業的電影道具藝術家製作一系列電影道具級別的展品，如魚檔檯面的仿鮮魚和碎冰，及懸掛於鐵通用作包裝的咸水草等，並特別製作當時使用的花碼價錢牌。當中有六種共50條的仿真魚，如黃花魚、桂花魚等，全部均用人手逐條上色，由魚眼、鱗片、魚身到魚鰭都栩栩如生，模仿鮮魚出血的情況。為進一步加強現場感，團隊以動畫配合屏幕及投射裝置，重現街市裡鮮魚在水缸內游動及從水缸跳出的情況。

市建局團隊早前以AI人工智能科技復修50年代的「釗記號」魚檔照片後，挑選内部同事陳洪興（Tim）成為「釗記號」魚檔檔主孫兒的虛構角色，由孫兒接手爺爺的魚檔，帶出傳承的感覺。訪客可與屏幕內的「釗記號」檔主合照，合照後熒幕上會出現二維碼供訪客下載照片。

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記者：楊佩瑩