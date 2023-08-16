【MIRROR成員】正式海報曝光　白靈大讚AK熱情可愛彼此有默契

▲ 《七月返歸》

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）與白靈主演謝家祺編導懸疑驚慄電影《七月返歸》的正式海報在今日（8月16日）正式曝光。

在《七月返歸》海報內，白靈以大戲妝造型倒吊在上方，氣氛詭異，而首度挑戰大戲妝容的她，在炎熱天氣下長時間帶妝拍攝，引致皮膚大敏感，卻堅持先完成拍攝，再到醫院檢查。

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▲ 《七月返歸》海報

AK享受拍攝體驗



另外，對於主演電影即將與觀眾見面，AK回想起拍攝點滴稱：「好開心《七月返歸》終於要在香港上映，拍這套戲的過程雖然有點辛苦，因為搭景的工廈很熱，拍攝過程都很緊張，但是我自己很enjoy整個體驗，整個過程好好玩。」



電影上月於紐約亞洲電影節舉行世界首映，對於電影即將與香港觀眾見面，他說：「剛剛在紐約出席完電影節，第一次看到這套戲，雖然見到自己有很多不足，但都很開心可以參與到這部電影，學到很多東西，希望香港上映時大家都會喜歡《七月返歸》！」

白靈對香港有感情



白靈亦表示對香港有很特別的感情，對於今次首次與AK的合作，她大讚對方可愛、熱情亦很自然，形容好像大家天然就有種默契，不用刻意去做些甚麼。



導演謝家祺亦表示，與主演AK、白靈，以及團隊拍攝時的點滴歷歷在目，形容「能遇上義無反顧只求用心做好電影的夥伴實是福份」。電影上映在即，他表示：「這個小生命包含了我們台前幕後的信念與汗水，他已急不及待與大家見面」，並提醒觀眾「切勿劇透」。

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