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【香港小姐2023】姜依宁擁高學歷身材平均　照顧隊友獲封「友誼小姐」

娛樂 16:06 2023/08/16

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

TVB年度盛事《2023年香港小姐競選》總決賽將於8月27日舉行，決賽在即，眾佳麗愈戰愈勇。

現年23歲的8號姜依宁（Jenny）擁有175cm身高，報稱是碩士研究生，亦是16位佳麗當中，屬最高學歷佳麗之一。

而姜依宁的「宁」有別於一般「寧」的寫法，曾有網民討論認為這是簡體字的寫法，是TVB官方佳麗名字首次出現簡體。

【香港小姐2023】一文看盡16位佳麗泳裝相　姜依宁手臂現瘀痕莊子璇出疹入院後首現身

壓力爆煲

8號姜依宁（Jenny）現時在教育大學修讀可持續發展專業碩士，面對緊密的排練工作，姜依宁亦試過有爆煲的時候，在早前到越南拍攝外景時，被踢爆前一晚排舞時因壓力大爆喊，事後姜依宁解釋：「我覺得自己做得唔夠好，笑容唔夠，要更加努力。」並感謝13號陳曉彤及15號莊子璇兩位好友兼戰友全程陪伴及打氣。

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照顧隊友  

雖然姜依宁未及一些大熱佳麗成為傳媒焦點，但她非常照顧其他隊友，在越南拍攝外景時，以「感激」為主題的營火晚會中，因為其大愛，成功吸獲大量友誼。

Jenny總共獲得四名佳麗表達感激之情，當中以陳霈錤Hera最為激動，Hera淚眼感激Jenny：「真係好多謝你，我知道我跳舞真係好差，但你係第一個主動教我嘅人，我哋都要對自己有自信。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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