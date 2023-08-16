【優惠】港鐵本周六推乘車半價　8.20起加密周日及假期3綫班次

▲ 港鐵本周六推半價乘車，8.20起加密周日及假期3綫班次。（陳靜儀攝）

港鐵公司將於本周六（19日）舉行「感謝日」，以半價乘車優惠回饋乘客；港鐵當天將加密多條鐵路綫的班次，方便市民享用半價乘車出行的優惠。而由星期日（20日）起，公司亦會加強將軍澳綫、屯馬綫及南港島綫在星期日及公眾假期的恆常列車服務，便利沿綫社區居民於假日出行。

今年第5次的「感謝日」安排在8月19日的「感謝日」，乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠 ， 半價優惠包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。

7條港鐵綫（港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、屯馬綫、東鐵綫及東涌綫）於當天將加密班次方便乘客，合共增加370班列車。輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛增加載客量。

3條鐵路綫由8月20日起加強周日及公眾假期恆常列車服務

此外，公司由8月20日起，會加強將軍澳綫、屯馬綫及南港島綫逢星期日及公眾假期的列車服務。 將軍澳綫方面，逢星期日及公眾假期晚上8時至午夜12時，往來調景嶺至康城站的列車班次，將由約12分鐘加密至約10分鐘一班車。

同時段往來 北角及寶琳站的列車班次，亦會加強至約每5分鐘一班車。屯馬綫及南港島綫逢星期日及公眾假期下午及傍晚部份時段的班次亦會加密，其中屯馬綫在下午1時至4時半，以及傍晚6時半至9時半的列車班次，將由約7分鐘提升至約6分鐘一班車。

港鐵指，一直密切監察各鐵路綫的營運情況、市民出行模式及乘客量以適時調整班次。會繼續因應實際需要和營運情況，調整列車服務。

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責任編輯：陳麗娜