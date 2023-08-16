【未來科學大獎】未來科學大獎公布得獎名單　4內地科學家研深度殘差學習促AI發展

▲ (大會提供)

由香港未來科學大獎基金會設立的「未來科學大獎」今日舉行新聞 發佈會，於北京、香港兩地連線公佈今屆「生命科學獎」、「物質科學獎」、「數學與 計算機科學獎」的獲獎名單，今屆共有 8 位科學家獲殊榮。「生命科學獎」得主為柴 繼傑及周儉民；「物質科學獎」獲獎者則為趙忠賢及陳仙輝；「數學與計算機科學獎」 則由何愷明、孫劍、任少卿及張祥雨共同奪得。

其中生物科學家柴繼傑博士和周儉民，確立了由免疫受體激活的抗病小體的組成、結構和功能。他們發現抗病小體是由免疫受體蛋白在識別病原體效應子後形成的多組分複合體，並發現這種複合體通過形成鈣離子通道引起植物免疫反應包括程序性細胞死亡，從而保護植物免受感染。這個發現將帶來更好的植物病害控制方法，對全球糧食安全具有極其重要的意義。

物質科學獎獲獎者趙忠賢、陳仙輝，則獲表彰他們對高溫超導材料的突破性發現和對轉變溫度的系統性提升所做出的開創性貢獻。趙忠賢領導的團隊獨立發現了第一個液氮溫區的超導材料。在鐵基超導體方面，陳仙輝研究組首先將超導轉變溫度提高到麥克米蘭極限之上，證明鐵基超導體確實是非常規的高溫超導體，而趙忠賢研究組創造並保持了在塊狀材料中超導轉變溫度的記錄，在過去數十年內推動了高溫超導領域的發展。

至於何愷明、孫劍、任少卿以及張祥雨的團隊就獲數學與計算機科學獎。獲獎團隊提出了深度殘差學習,使神經網絡能夠達到前所未有的深度，獲得以前難以實現的能力，促成了多個突破性的成果——包括AlphaGo，AlphaFold和ChatGPT。

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責任編輯：陳展棋