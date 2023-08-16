【醫療事故】31歲孕婦荃灣港安剖腹產後亡　醫生揭5大產後大量出血原因

▲ 31歲孕婦荃灣港安剖腹產後亡，醫生揭5大產後大量出血原因。

一名31歲孕婦於7月5日在荃灣港安醫院剖腹生產後疑因出血過多，於緊急切除子宮切後翌日死亡。事件曝光後，瞬即備受大眾關注。婦產科專科醫生方秀儀接受TOPick訪問時便表示情況屬相當罕見，大約只有10%至20%孕婦會產後出血；嚴重產後出血更只佔3%至5%。她又指常見令孕婦產後大量出血主要有5種情況；切除子宮的手術則往往是止血最後的手段。

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荃灣港安醫院早前公布表示事件涉及一名31歲孕婦，她於分娩後翌日去世。孕婦於今年7月5日入院進行陰道分娩，但未成功。醫生建議轉為緊急剖腹分娩，病人在生產後狀況曾穩定且清醒。惟至凌晨時份，病情急轉直下，主診醫生於是決定對女病人進行子宮切除手術，惜仍然未能成功搶救，女病人最終死亡。

方秀儀表示，有10%至20%孕婦會出現產後出血的情況，產後24小時內出血超過500毫升，屬產後出血；3%至5%孕婦產後出血超過 1,000毫升，屬嚴重產後出血。至於引致產後大量出血的原因，她則指常見有5大類:

5種產後大量出血原因:

1. 子宮收縮不良：可能因胎兒過大、雙胞胎、羊水過多、產程過長等，造成子宮彈性疲乏

2. 子宮結構異常：如子宮肌瘤，會造成子宮收縮不良

3. 胎盤前置或植入性胎盤

4. 產道裂傷或子宮破裂

5. 凝血功能不正常

止血方法:

一旦遇上產婦大量出血的情況，方秀儀指一般而言，醫生可採用不同方法止血，包括注射或口服子宮收縮藥，令子宮收縮；或用針線將子宮前後包圍紮起，減少出血。如果孕婦情況穩定，可考慮「血管栓塞術」，將供應子宮血液的動脈塞住，幫助病人成功止血。可是如果出血情形嚴重，即出現血崩狀況，醫生於迫不得已時便會可能考慮為病人切除子宮保命，同時亦會輸血補充流失的血液及維持血壓。

剖腹分娩注意程序:

方秀儀又補充指一般足月剖腹分娩，醫生會在子宮下段開刀進入子宮取出嬰兒。如果產婦已經陣痛一段長時間，子宮下段會較薄，開刀時需小心避免撕裂子宮頸、陰道及子宮闊韌帶等。醫生亦需確定胎盤已完全從產婦體內娩出，沒有殘留胎盤組織於子宮內，才縫合子宮傷口；確定子宮收縮良好、子宮傷口沒有出血，才縫合肚面傷口。手術完成後，醫生亦應緊密觀察病人血壓、脈膊、血液含氧量、陰道出血情況等。

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記者：容惠玲