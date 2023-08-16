【施政報告】鄉議局促逐步撤樓市「辣招」　冀保留粉嶺高爾夫球場

▲ 鄉議局主席劉業強

特首李家超正就新一份《施政報告》進行諮詢，鄉議局代表今日和李家超會面，就《施政報告》提交建議書，再促開發郊野公園邊陲土地，逐步撤樓市「辣招」等。

鄉議局的建議書以「城鄉融合發展 激發『興』動能」為主題，就9大範疇提出35項建議。鄉議局主席劉業強表示，鄉議局原則上支持北部都會區發展成為15 分鐘職住平衡、低碳宜居的智慧城市。不過，劉業強認為新田科技城規劃大綱圖包括鄉村式發展內的多條鄉村被剔出今次建議發展大綱圖的規劃範圍，有可以遺忘鄉村之嫌，指鄉村將被700萬平方米的創科用途建築物及公屋包圍，在規劃上極不協調，要求有關鄉村重納新田科技城的規劃範圍，並以公私營合作模式試行「城中村」或「鄉村改造」計劃。

鄉議局在建議書中又要求保留粉嶺高球場，認為保留整個18洞球場，對香港申辦國際高爾夫大賽至關重要，建議政府考慮發展上水丙崗村的8.5公頃的荒廢農地，料可興建12,188伙公營房屋單位，應市速度較收回高球場再建屋為快。

預計10月提交祖堂地報告

鄉議局再促港府盡快重啟郊野公園邊陲土地的研究，同時研究重新未全港郊野公園劃界，以探討釋放更多生態保育價值較低的土地用作發展的可能性。

劉業強又透露，政府與鄉議局的工作小組正就祖堂用地進行大規模諮詢，預計10月向政府提交報告。他稱如能釋放祖堂地，相信對北部都會區發展有重要作用。

近日社會有聲音要求政府為樓市撤「辣招」，鄉議局的建議書亦指出，近期樓市復甦力度明顯減弱，可能影響香港整體樓價跌幅擴大，鄉議局稱現在正是「撤辣」最佳時機，以穩定樓市。

李家超將在未來兩個周日舉辦地區諮詢會

另外，據了解，李家超將會在未來兩個周日到學校舉辦地區諮詢會，聽取市民意見。首場地區諮詢會將於本月20日在筲箕灣愛秩序灣小學舉行，8月27日則轉到沙田官立中學。

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記者：戴朗希