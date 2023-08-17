  • 30°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 09:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暑期作業】補充練習非做得愈多愈好　醫生媽媽籲留意2大重點

教育 08:00 2023/08/17

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

不少家長在書展大批購入補充練習。（經濟日報資料圖片）

書展裏，不少家長拖着行李箱，大批購入中英數補充練習，讓孩子趁暑假操練，期望他們不忘學業，避免長假期玩得心散。許多人批評這些家長很「怪獸」。

不過，如果學校沒有暑期功課，而家長「自行處方」的分量不多、不太造成壓力的話，孩子也未必會介意。可是，我認為最大的壓力，是家長增加了自己的工作量！

要孩子做補充容易；要家長天天對答案、教孩子改正、改正後再檢查再教導，這般瑣碎而煩人的工作，家長真的承擔得起嗎？

最新影片︰

童學園
【童學園】20分鐘速整開學午餐飯盒　陳倩揚聯乘營養師教煮2款百搭食譜

做補充習作，不是愈多愈好，而是要切合兩點︰一、對症下藥；二、改正錯誤。

先說「對症下藥」，每間學校的進度不同，坊間的補充練習，未必迎合到教學的程度與次序。家長必須深入地了解課程，並按照已教的主題，逐一選擇適合孩子程度的篇章；然後，再找出孩子比較弱、需要加強練習的範疇，挑選能夠幫助他的考題。這堆工夫，堪比老師的專業。

選好練習之後，要監督孩子按時做完，然後檢查答案。如果答錯了，你先要思考為何孩子會做錯，然後才引導他找出正確答案——這就是做練習最重要的一點︰「改正錯誤」。錯不要緊，要緊的是知道錯甚麼、知道怎樣改，印象才會深刻，練習才會有效果。

家長下班回家已剩下半條人命，你確定真的仍有時間和精力去逐條題目去研究和改正嗎？（下期續談）

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「暑假的補充練習」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

撰文 : 許嫣 醫生媽媽

相關文章

【讀書成績】讀書好不是天生的 醫生媽媽：是靠日子逐點經營出來
17:23 2023/08/09
【讀書成績】讀書好不是天生的 醫生媽媽：是靠日子逐點經營出來
【教養之道】考試陪太子女讀書感情反升溫　醫生媽媽：放棄執著完美嚴苛也消失
17:52 2023/06/21
【教養之道】考試陪太子女讀書感情反升溫　醫生媽媽：放棄執著完美嚴苛也消失
【育兒經】女兒吃飯次序頻被長輩出言指正 醫生媽媽：頻密不一定令孩子變好
12:34 2023/06/19
【育兒經】女兒吃飯次序頻被長輩出言指正 醫生媽媽：頻密不一定令孩子變好

你可能感興趣

【讀書成績】讀書好不是天生的 醫生媽媽：是靠日子逐點經營出來
17:23 2023/08/09
【讀書成績】讀書好不是天生的 醫生媽媽：是靠日子逐點經營出來
【教養之道】考試陪太子女讀書感情反升溫　醫生媽媽：放棄執著完美嚴苛也消失
17:52 2023/06/21
【教養之道】考試陪太子女讀書感情反升溫　醫生媽媽：放棄執著完美嚴苛也消失
【育兒經】女兒吃飯次序頻被長輩出言指正 醫生媽媽：頻密不一定令孩子變好
12:34 2023/06/19
【育兒經】女兒吃飯次序頻被長輩出言指正 醫生媽媽：頻密不一定令孩子變好
中小學教育 功課壓力 怪獸家長 家庭教育 書展

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝