【暑期作業】補充練習非做得愈多愈好　醫生媽媽籲留意2大重點

▲ 不少家長在書展大批購入補充練習。（經濟日報資料圖片）

書展裏，不少家長拖着行李箱，大批購入中英數補充練習，讓孩子趁暑假操練，期望他們不忘學業，避免長假期玩得心散。許多人批評這些家長很「怪獸」。

不過，如果學校沒有暑期功課，而家長「自行處方」的分量不多、不太造成壓力的話，孩子也未必會介意。可是，我認為最大的壓力，是家長增加了自己的工作量！

要孩子做補充容易；要家長天天對答案、教孩子改正、改正後再檢查再教導，這般瑣碎而煩人的工作，家長真的承擔得起嗎？

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做補充習作，不是愈多愈好，而是要切合兩點︰一、對症下藥；二、改正錯誤。

先說「對症下藥」，每間學校的進度不同，坊間的補充練習，未必迎合到教學的程度與次序。家長必須深入地了解課程，並按照已教的主題，逐一選擇適合孩子程度的篇章；然後，再找出孩子比較弱、需要加強練習的範疇，挑選能夠幫助他的考題。這堆工夫，堪比老師的專業。

選好練習之後，要監督孩子按時做完，然後檢查答案。如果答錯了，你先要思考為何孩子會做錯，然後才引導他找出正確答案——這就是做練習最重要的一點︰「改正錯誤」。錯不要緊，要緊的是知道錯甚麼、知道怎樣改，印象才會深刻，練習才會有效果。

家長下班回家已剩下半條人命，你確定真的仍有時間和精力去逐條題目去研究和改正嗎？（下期續談）

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「暑假的補充練習」。

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