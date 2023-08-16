  • 33°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 17:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2023】郭珮文認社恐有改善　莊子璇不理會輸贏只求進步

娛樂 17:07 2023/08/16

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《2023香港小姐競選》將於下周日（27日）晚進行決賽，16位佳麗1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）連日來積極備戰，勢以最佳姿態踏上港姐決賽舞台。

為了讓佳麗親眼見證及回顧參賽以後的變化，無綫製作了一系列名為《給一個月後的我》的官方宣傳片，將16位佳麗於6月尾及7月尾接受的個人專訪組合剪輯成8條宣傳片，片段中大家除可看到佳麗外貌上的蛻變，還能了解眾人心路歷程的變化。

【香港小姐2023】一文看盡16位佳麗泳裝相　姜依宁手臂現瘀痕莊子璇出疹入院後首現身

姜依宁+鄧凱文感性

16位佳麗之中，以姜依宁及鄧凱文較為感性，在越南外景已被揭爆喊的Jenny，原來早於6月尾受訪時已哭成淚人，當時她一邊落淚、一邊哽咽：「呢個係我人生中第一次面對咁多鏡頭，回看一個月前拍下的片段，Jenny再度淚盈於睫，現在面對鏡頭已明顯較之前進步不少的她，坦言會「繼續堅持」。

至於6月尾受訪時不知所云的Eris，看到一個月前的自己傻氣地為將來的自己打氣時，數度感觸拭淚：「好多謝一個月前嘅自己，依家可以同番一個月前嘅自己講，我做到喇。」

鄧凱文

Juliana變得淡定

之前在越南外景受訪時坦言自己有社恐的Juliana，6月尾受訪時明顯相對驚青，全程忍笑之餘、表現亦相對尷尬。

經過一個月的磨練，Juliana不但變得更大方得體，她更淡定表示連社恐亦似乎有所改善：「我變得冇咁驚人，喺越南嗰度我要同好多陌生人講嘢，我發現自己原來係做到，同埋真係享受嘅。」

點擊圖片放大
+20
+19

Lovelle+Hilary信心增加

與Juliana同為熱門的Lovelle，面對一個月前的自己，搞笑地做出「頭大」動作，並謂參賽後信心大增：「之前我好緊張，其實一路以嚟感受到好多支持，呢個係一個動力，我唔想讓支持我嘅人失望。」

另一熱門Hilary，相比起一個月前亦明顯表現更淡定，談到輸贏，她笑言：「我唔係好在意輸贏，做得好過琴日已經可以喇。」Hilary在越南之旅時曾自揭是宅女，想不到原來Hera亦同樣愛居家，她受訪時笑言：「我可以匿埋喺間房十個鐘，參賽後我覺得我個人開朗咗。」

點擊圖片放大
+9
+8

最新影片推介：COLLAR專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2023】姜依宁擁高學歷身材平均　照顧隊友獲封「友誼小姐」
今日 16:06
【香港小姐2023】姜依宁擁高學歷身材平均　照顧隊友獲封「友誼小姐」
【香港小姐2023】吳詠婷體重稱今屆佳麗之冠　Anna獲亞洲先生季軍任提名人
17:53 2023/08/15
【香港小姐2023】吳詠婷體重稱今屆佳麗之冠　Anna獲亞洲先生季軍任提名人
【香港小姐2023】王怡然煲星爺《逃學威龍》學粵語　兩位佳麗教王敏慈講廣東話
19:11 2023/08/14
【香港小姐2023】王怡然煲星爺《逃學威龍》學粵語　兩位佳麗教王敏慈講廣東話
【香港小姐2023】陳怡名親解清空社交網帖文原因 　否認壓力爆煲朋友鼓勵得啟發
17:57 2023/08/14
【香港小姐2023】陳怡名親解清空社交網帖文原因 　否認壓力爆煲朋友鼓勵得啟發
【香港小姐2023】莊子璇出院即換泳衣現身記招　Hilary服藥+調整心態控制病況
17:21 2023/08/14
【香港小姐2023】莊子璇出院即換泳衣現身記招　Hilary服藥+調整心態控制病況
【香港小姐2023】潘明璇戒Pizza操腹肌減近7磅　郭珮文有壓力胡睿涵戒零食【多圖】
17:02 2023/08/14
【香港小姐2023】潘明璇戒Pizza操腹肌減近7磅　郭珮文有壓力胡睿涵戒零食【多圖】
【香港小姐2023】一文看盡16位佳麗泳裝相　姜依宁手臂現瘀痕莊子璇出疹入院後首現身
16:53 2023/08/14
【香港小姐2023】一文看盡16位佳麗泳裝相　姜依宁手臂現瘀痕莊子璇出疹入院後首現身

你可能感興趣

【香港小姐2023】姜依宁擁高學歷身材平均　照顧隊友獲封「友誼小姐」
今日 16:06
【香港小姐2023】姜依宁擁高學歷身材平均　照顧隊友獲封「友誼小姐」
【香港小姐2023】吳詠婷體重稱今屆佳麗之冠　Anna獲亞洲先生季軍任提名人
17:53 2023/08/15
【香港小姐2023】吳詠婷體重稱今屆佳麗之冠　Anna獲亞洲先生季軍任提名人
【香港小姐2023】王怡然煲星爺《逃學威龍》學粵語　兩位佳麗教王敏慈講廣東話
19:11 2023/08/14
【香港小姐2023】王怡然煲星爺《逃學威龍》學粵語　兩位佳麗教王敏慈講廣東話
娛樂人物職業 香港小姐 娛樂行業

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
15:55 2023/08/13
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限