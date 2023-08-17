【明星創業】洪永城榮升老闆賣天然護膚品　自爆10歲已護膚全因一位貪靚男

藝人做生意早已經不是新鮮的事情，箇中有利有弊，利的是易於打響頭炮，弊的是稍一不慎失敗會得到廣泛報道。演員洪永城（Tony）在疫情期靜極思動，成立以天然成份為本的護膚品牌，首次榮升老闆。

正所謂恃熟賣熟，但不得不說筆者跟大家一樣看著Tony成長大，當然他不是童星出身，但不經不覺他加入演藝界踏入第18個年頭，2005年他於有線電視，憑《活得很滋味》中主持旅遊節目嶄露頭角。

就正如他的前上司余詠珊在Tony於2009年首本出版的《Tony秘密假期》一書中所說：「這個溫馴的孩子，走過了大半個地球，他快樂的個性及單純的好奇心，令一些平凡泛味的旅程變得精采，感動了很多人。」

的確，大家不會忘記他在伊斯坦堡脫得一乾二淨初嘗土耳其浴，被大胖子擦身擦得呱呱大叫的畫面，假若換轉了今天的光景，Tony早已成為獨當一面的旅遊KOL呢﹗但不打緊，今天的他除了是演員，去年亦有份創作和主演《凶宅清潔師》，現在又多一個身份，當上護膚品牌的老闆。

▲ 洪永城首次創業成立護膚品牌，Amber來自女兒的名字，品牌選用紅色代表著英倫玫瑰。對於產品未來發展，他不排除和其他國家例如瑞士、紐西蘭和法國的護膚品合作。（攝影：湯致遠）

疫情創業

「對於護膚這回事，給我啟蒙的是我哥哥，他好貪靚，哈......他14歲（當時Tony 10歲）已經用護膚品，又洗面、又搽cream，又用精華素，我見他每晚忙個不停，當然亦不執輸用埋一份，加上當上演員經常上鏡，因此化粧和護膚對我來說絕對不會陌生。」

說到創立護膚品牌，不得不提不原來有一位化粧師給Tony一個難忘的意念。

「我記得曾經在一次訪問中，Rick Chin（曾為張柏芝等藝人化粧）提及他每到一個處旅行，都會在當地搜尋一些素材可供製作護膚品，他這句說話我一直牢牢記著。」

適逢疫情期間萬事似乎停頓下來，於是我和朋友說到創業，大家在brainstorm時最初有想過做supplement，貪其市場大利潤高，其次又想過做行李箱，但最終我們鎖定做護膚品和美容儀，畢竟護膚品貼身，同時又是每個人的必需品。」

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活得很滋味的契機

那麼護膚品在市場上多如牛毛，Tony又如何挑選引入？有趣的是關鍵在於他十多年前由他一人擔綱主持的節目《活得很滋味》。

「那時候到英國農村拍攝，村莊裏的一對年老夫婦正是用農作物（橄欖油）提煉護膚品，當時並不為意，直至要落實創業，才驚覺想起原來我還一直留著他們的電郵和卡片，聯絡後雖然得知這對夫婦已經退休，但他給我一些在英國生產護膚品的廠商，於是二話不說著手籌備。

「例如找朋友代我去英國的廠房考察（疫情時我們出不了國）。還記得當時百多款樣本寄回香港，我每天都會不停的試，每晚都會『撻』十幾塊面膜在自己面上，困難的地方在於最終挑選哪一種成份適合亞洲人肌膚。」

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藝人創業更要努力

產品已面世了有大半年，品牌定位走大眾市場，入門價產品二百多元較相宜，最昂貴的6效美容儀亦很暢銷（銷量超過萬部，這美容儀除了有基本將護膚品導入的功效外，亦有著市場上鮮有的拉面皮修復功能），當中還有賴在網上作直播宣傳。今天品牌的專櫃設在尖沙咀大型的商場內，但Tony更期望的是很快可以在連鎖式的藥房內可見他的產品。

「首次創業可以說是有難、有不難，藝人創業的而且確比其他人容易，產品易於給人認識，但之後產品若不努力改良進步，趕不及大家的預期，就會出現好像被騙的感覺，所以我經常都提自己要在客戶服務、產品品質上要提升。現在我更會在網上修讀一些有關管理課程，雖然對我來說是吃力一些，哈........但不知不覺竟然發掘賺錢以外做生意的樂趣。」

他補充：「人大了，做了爸爸，要有承擔，往日和朋友吃喝玩樂的日子今不復見，更少了少年時喜歡去哪裏旅行就衝出去玩過夠的好時光，現在我『無咁有趣』，但唯一不變的是我盡量保持著一份大男孩的心，保持對新事物的好奇心，keep住這團火。」

記者：何偉雄