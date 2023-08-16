【抽居屋】白表抽居屋連續2年中籤買樓　港媽分享1招必殺技增中籤機會

▲ 有港媽分享抽樓必殺技，增中籤機會。

新一期居屋及「白居二」，已於8月14日晚上7時截止申請。今年推售的6個居屋項目，分別是市區居屋啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑，以及新界的元朗朗天苑和屯門兆翠苑，合共9,154個單位，全部以市價62折發售。截止至14日下午5點，房委會暫時收到約16.3萬份申請，即超額認購16.8倍，平均約18個人爭一個單位。

有港媽近日在小紅書分享抽居屋經驗，她以白表抽籤，連續2年中籤購入2單位，其中一個更是逾400呎的高層大單位，並向網民分享1招必殺技增中籤機會，更豪言「白表不可能不會中」。

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該名港媽日前在小紅書發帖，分享抽居屋的成功經驗，她指自己透過白表申請居屋連續兩年中籤，其中一個更是甚多人瞄準的400多呎高層大單位，近日又準備為新居裝修，隨即引來網民關注，紛紛留言求「中籤秘笈」。港媽指自己是分開兩個核心家庭抽籤，加上以白表「家有長者優先選樓計劃」申請者資格參加，抽中機會率是所有申請類別中最高，更揚言︰

白表不可能不會中呀！

帖文引來不少網民留言，有人留言恭喜港媽，也有人對她連中兩次籤感到神奇，「我有位老人家裡都抽過幾次沒有，今年沒抽過」、「點樣同家人分開去抽呀？點樣組合？還有長者一人可以去抽嗎？」、「2人也可揀大單位？」另有網民形容事主做法貪心，認為應該將機會留給其他申請者，「所以政府說不夠住，只是香港人太貪吧，反正不犯法」。

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2招增居屋中籤機會

1. 家有長者申請有優勢

居屋的揀樓次序根據家庭結構而定，參加「家有長者優先選樓計劃」的核心家庭申請者為優先，如未能透過「家有長者優先選樓計劃」取得配額，他們仍能夠以「其他家庭申請者」類別抽樓。

以「居屋2023」為例，今年6個屋苑共提供9,154個單位，其中2,700個單位將會分配給「家有長者優先選樓計劃」，只有900個單位分配給一人申請者，而綠表及白表申請者的配額比率是4:6。根據事主的經驗，申請白表的「家有長者優先選樓計劃」申請家庭類別可獲1,620個配額。

以下是不同類別申請者的揀樓次序和詳情︰

揀樓次序 申請者類別 申請類別定義 1 參加「家有長者優先選樓計劃」的核心家庭申請者 有長者家庭、長者夫妻 2 其他核心家庭申請者 夫妻、夫妻和已滿18歲子女家庭、夫妻和未滿18歲子女家庭、單親家庭 3 非核心家庭申請者 兄弟姊妹 4 一人申請者 單身、長者單身

事主以「家有長者優先選樓計劃」申請，屬於首批揀樓類別，相對與丈夫及子女以「其他核心家庭」申請，前者抽中的機會率相對較高，若申請號碼排列較前，更有機會揀到心水的高層大單位。

2. 非核心家庭中籤率甚微

今年白表家庭申請者（包括「其他核心家庭」與「非核心家庭」）將共享約3,332個單位配額，但依照揀樓次序，「其他核心家庭」優先於「非核心家庭」，若前者用盡配額，後者將不獲分配名額，無緣揀樓。根據過往經驗，「其他核心家庭」申請人數均大大超出配額，因此「非核心家庭」揀樓機會極微。

中籤後注意2大事項

申請者也要注意，若中籤後被發現不符合房委會要求，有機會被取消資格，以下是兩大須注意事項︰

需要與長者一同居住在單位內

不可在24個月內持有任何物業

最後謹記，凡透過參加「家有長者」計劃而獲得配額，該名長者必須為其中一名聯名業主，且需在簽署買賣協議時再簽署一份聲明書，承諾願意與長者一同居於所購買的單位。為了防止有申請人利用長者名義申請居屋，增加中籤機會，除了是因永久離開、去世或社署署長提出的體恤理由外，長者必須同時為業主，不得任意除名。

此外，所有綠表及白表申請人在申請日期截止前24個月，均不能持有任何物業權益，包括簽訂臨時買賣合約，否則將不符合申請資格。

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責任編輯︰王明芳