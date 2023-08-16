【生命鬥士】港媽喪子兩度患癌急求骨髓續命　丈夫自白願代受「懲罰」

▲ 港媽喪子兩度患癌急求骨髓續命，丈夫自白願代受「懲罰」。

現年57歲的港媽Cat與丈夫，於20年前因癌症痛失愛兒，當二人好不容易走過最黑暗的時刻，Cat又於2017年不幸患上乳癌，並在接受5年抗癌治療後，得以康復。但今年她突然患上骨髓瘤（血癌初期），近日更迅速惡化至急性白血病，必須接受骨髓移植方能保命。

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今日（16日）「癌症資訊網」於Facebook專頁公開Cat的丈夫蔡先生一段自白短片，他指太太原本性格開朗樂觀，但2002年，6歲愛兒因癌病逝，曾一度遭受慘痛打擊，更直言當時是夫妻二人最黑暗時刻，

內心嘅空虛同傷痛冇辦法用言語形容。

經過很長一段時間，他們好不容易平復心情，但再次遭到命運殘酷的捉弄。Cat在2017年不幸患上乳癌，蔡先生稱，太太當時仍然以堅毅的意志和樂觀態度去接受艱苦的抗癌治療。經過5年治療，正當她以為戰勝了病魔，上天卻再一次安排無情的考驗，在6個月前一次抽血檢查中，Cat證實患上骨髓瘤。

於是Cat又再次踏上艱難的抗癌之路，蔡先生每次見到太太化療後的反應，以及體重只剩下80幾磅，身體承受著强烈的腫痛，他都覺得「心如刀割」。

她身心嘅疲累刺痛我内心深處，亦差啲打沉我太太嘅生存意志。

未等到Cat的病情得到控制，至今年7月時已轉化為急性白血病，唯有骨髓移植才能續命，這個情況令他們陷入恐慌與絕望之中。

我祈求上天解除對我嘅魔咒。如果係因為我前世或今世有任何過失，請懲罰喺我度。

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Cat家中有六兄弟姊妹，她排第三，由於家中的五位兄弟姊妹及親人均與她的骨髓不吻合，蔡先生惟有透過癌症資訊網，寄望於公眾的捐助，呼籲善心人能登記成為骨髓捐贈者，讓太太及其他有需要的人有續命重生的機會。

4步骨髓捐贈登記

據紅十字會網站，捐贈骨髓登記人士必須符合身體狀況良好，沒有已知傳染病，年齡介乎18至50歲的資格。有意登記人士可親臨任何一個捐血站，簽署參加同意書及填妥簡單的健康評估問卷，符合資格者會被抽取約5cc少量血液樣本，同時，資料亦會被儲存入紅十字會電腦內，中心會為任何需要進行無血緣骨髓移植的本地病人在「資料庫」內尋找合適的捐髓者，捐贈者即會獲發骨髓捐贈卡及編號。

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責任編輯：羅嘉欣