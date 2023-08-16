【說笑之人】袁富華演輕度智障人士具挑戰性　與吳肇軒合作有火花

▲ 由袁富華、吳肇軒主演的《說笑之人》於9月14日上畫。

電影《說笑之人》，區焯文執導，袁富華及吳肇軒領銜主演，伍詠詩、阮兆輝、陳麗雲及蔣祖曼等演員主演。今日（16/8）公開首條預告及海報，並宣布定檔於9月14日上畫。

電影圍繞一名有輕度智障的單親爸爸華哥（袁富華飾），與其獨力湊大的兒子文少（吳肇軒飾）之間的故事，兩位主角相依為命，編織出一段感人父子之情。

《說笑之人》主要在荃灣及香港中文大學取景，內容包含棟篤笑、父子情、疫情、鄰里關係互助的感情等，當中文少更以自己跟爸爸日常發生的事情轉化成「棟篤笑」在酒吧表現，故事有笑有淚。

【說笑之人】古天樂投資純港片正式開拍 袁富華演智障爸跟吳肇軒展父子情

袁富華演輕度智障人士



袁富華飾演一名小時候因一次發高燒而影響腦部發展的輕度智障人士，預告片中見袁富華由30多歲演到5、60歲，相當考驗演技，對此他表示：「演出比以往有一定的難度，角色設定會隨着年紀增長，腦部有不同程度的損壞。演出時要表現不同年齡的肢體型態，例如手、腳方面都有不同程度的不靈活，要好小心去處理，所以這個角色對我來說頗有挑戰性。」

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袁富華：比起平時需要更加用力去演



預告片中，亦見袁富華模仿輕度智障人士的說話方法，他更指出最初開工時常要提醒自己保持手部扭曲、走路不自然的感覺，突顯出身體不平衡的一面，他直言：「比起平時需要更加用力去演，初初會較為疲倦。而且當拍攝時習慣了某個姿勢後，再跳拍另一個年紀的場口，需要運用身體更多的力量去令身體更繃緊演出。每次拍攝前都會做定功課，看清楚是拍哪個年紀的戲，再找出相對的肢體姿勢，有時屈得耐的確會令肌肉過份收縮繃緊。」

▲ 袁富華在《說笑之人》中演輕度智障人士。（劇照）

吳肇軒+袁富華有火花

袁富華和吳肇軒這對有趣父子並非首次合作，袁富華笑言：「經過今次緊密合作才發現我倆都是百厭星，非常有火花。就如我在戲中會煮飯，拍攝時會塞他多吃一點飯，不過軒仔都有還擊，例如我坐輪椅或剪頭髮時，他開始出蠱惑，剪崩我的頭髮。有時他在我身後都會令我害怕，不停去估他會搞甚麼怪。但經歷今次拍攝後，將我倆距離拉近，拍攝內容又圍繞着日常生活，引申出我們濃厚的父子情。」

最後袁富華更搞笑指：「我們外貌都有啲似㗎，佢咁靚仔。」

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