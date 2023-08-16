【航運業】國泰7月載客量按年升近7倍　料今年底運力達疫前七成

▲ 國泰7月載客量按年升近7倍，料今年底運力達疫前七成。（國泰圖片）

國泰航空7月份載客約174.4萬人次，按年上升近7倍，連同香港快運，集團月内整體載客人數疫情後首次突破200萬人次，展望今年底客運運力達致疫前七成。

國泰今天（16日）公布7月份客、貨運量數據。7月份載客約174.4萬人次，較2022年同月增加6.93倍；收入乘客千米數按年上升4.22倍。期內運載約11.5萬公噸貨物，較去年同月增加14.9%。

在今年首7個月，載客人次較去年同期增加16.22倍，運力上升8.19倍，而收入乘客千米數則上升11.49倍。載貨量較去年同期增加22.4%，運力增加102.5%，而貨物收入噸千米數則上升71.1%。

客運顧客及商務總裁劉凱詩表示，7月份為傳統暑期旅遊旺季的開始，樂見市民出行需求強勁。月內公司繼續提升運力，較6月增加11%，特別是往來北美、歐洲、日本和東南亞的航班，以滿足顧客探訪親友及休閒旅遊的上升需求。

劉凱詩續指，7月份首兩星期，往返香港長途航班的乘客尤以探訪親友為主。隨著7月中旬學校假期開始，顧客對亞洲熱門短途旅遊目的地的需求大幅增加，從而推動7月份的乘客運載率接近90%。貨運方面，7月份的整體需求與6月份相若，當中電子商貿活動持續維持貨運量。總計，7月份的貨運量按月上升4%。

展望未來，國泰預料強勁的暑期客運需求將會在8月份持續。集團旗下國泰航空及香港快運的客運運力， 現時已接近疫情前60%的水平，並有望於2023年底達致運作70%的客運運力，覆蓋80個航點。有信心於2024年底恢復100%水平。

在顧客體驗方面，台北的貴賓室已經重新開放，預告全新的爾雅商務艙將於 2024 年第二季在長途波音777-300ER機隊上登場。在貨運方面，貨運量預料在夏季持續平穩，預期需求將會在第三季末貨運高峰期開始時有所回升。整體而言，貨運業務表現在2023年下半年預料會維持穩健。

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責任編輯：陳麗娜