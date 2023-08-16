  • 33°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 17:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航運業】國泰7月載客量按年升近7倍　料今年底運力達疫前七成

社會 17:01 2023/08/16

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

國泰7月載客量按年升近7倍，料今年底運力達疫前七成。（國泰圖片）

國泰航空7月份載客約174.4萬人次，按年上升近7倍，連同香港快運，集團月内整體載客人數疫情後首次突破200萬人次，展望今年底客運運力達致疫前七成。

國泰今天（16日）公布7月份客、貨運量數據。7月份載客約174.4萬人次，較2022年同月增加6.93倍；收入乘客千米數按年上升4.22倍。期內運載約11.5萬公噸貨物，較去年同月增加14.9%。

在今年首7個月，載客人次較去年同期增加16.22倍，運力上升8.19倍，而收入乘客千米數則上升11.49倍。載貨量較去年同期增加22.4%，運力增加102.5%，而貨物收入噸千米數則上升71.1%。

客運顧客及商務總裁劉凱詩表示，7月份為傳統暑期旅遊旺季的開始，樂見市民出行需求強勁。月內公司繼續提升運力，較6月增加11%，特別是往來北美、歐洲、日本和東南亞的航班，以滿足顧客探訪親友及休閒旅遊的上升需求。

劉凱詩續指，7月份首兩星期，往返香港長途航班的乘客尤以探訪親友為主。隨著7月中旬學校假期開始，顧客對亞洲熱門短途旅遊目的地的需求大幅增加，從而推動7月份的乘客運載率接近90%。貨運方面，7月份的整體需求與6月份相若，當中電子商貿活動持續維持貨運量。總計，7月份的貨運量按月上升4%。

展望未來，國泰預料強勁的暑期客運需求將會在8月份持續。集團旗下國泰航空及香港快運的客運運力， 現時已接近疫情前60%的水平，並有望於2023年底達致運作70%的客運運力，覆蓋80個航點。有信心於2024年底恢復100%水平。

在顧客體驗方面，台北的貴賓室已經重新開放，預告全新的爾雅商務艙將於 2024 年第二季在長途波音777-300ER機隊上登場。在貨運方面，貨運量預料在夏季持續平穩，預期需求將會在第三季末貨運高峰期開始時有所回升。整體而言，貨運業務表現在2023年下半年預料會維持穩健。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【投訴爭議】不滿國泰空姐全程講粵語　內地網民︰我表明聽不懂也堅持說
13:22 2023/08/01
【投訴爭議】不滿國泰空姐全程講粵語　內地網民︰我表明聽不懂也堅持說
【航空業發展】機票價格有望明年回落　國泰CEO：運力明年回復到疫情前100％
14:55 2023/08/02
【航空業發展】機票價格有望明年回落　國泰CEO：運力明年回復到疫情前100％
【平機票】國泰周四售10萬張優惠機票　包括倫敦、巴黎、杜拜等30個航點
20:01 2023/08/14
【平機票】國泰周四售10萬張優惠機票　包括倫敦、巴黎、杜拜等30個航點

你可能感興趣

【投訴爭議】不滿國泰空姐全程講粵語　內地網民︰我表明聽不懂也堅持說
13:22 2023/08/01
【投訴爭議】不滿國泰空姐全程講粵語　內地網民︰我表明聽不懂也堅持說
【航空業發展】機票價格有望明年回落　國泰CEO：運力明年回復到疫情前100％
14:55 2023/08/02
【航空業發展】機票價格有望明年回落　國泰CEO：運力明年回復到疫情前100％
【平機票】國泰周四售10萬張優惠機票　包括倫敦、巴黎、杜拜等30個航點
20:01 2023/08/14
【平機票】國泰周四售10萬張優惠機票　包括倫敦、巴黎、杜拜等30個航點
電子支付 疫情 貨運量 電子商貿 南亞 東南亞 台北 航空 歐洲 國泰航空

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
15:55 2023/08/13
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限