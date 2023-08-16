【減肥大作戰】18款街頭小食熱量大公開　1份雞蛋仔卡路里=2碗飯

▲ 18款街頭小食熱量大公開。

許多人常常把肥胖歸咎於吃得太多，這樣的想法看似合理。但事實上，致肥的主要原因並非飲食攝取量的多寡，而是食物種類。那些一串一串香、體積微小的街頭小食，其實都是脂肪含量極高的罪魁禍首。為了讓大家對這些街頭美食有更深入的認識，接下來介紹11款熱門油膩街頭小吃，並透露它們的驚人熱量！

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11款熱門油膩街頭小吃

街頭小吃 份量 卡路里 脂肪（克） 炸魷魚鬚 一份 894 60 大雞排 一塊 623 28 油炸鬼 一孖 512 39 菠蘿油 一個 451 24 珍寶腸（連炸漿炸） 一條 435 35 炸雞髀 一隻 390 27 炸蕃薯 三片 306 21 煎釀三寶 一串四件 305 23 炸大腸 一串 224 19 蛋撻 1件 215 12 臭豆腐 一件 174 12

在追求苗條身形的過程中，我們都知道要避免食以上高脂肪的街頭小食。但我們往往忽略了許多看似「乾身」、「輕盈」的食物，實際上都是高脂致肥。現在就由我為大家揭露這些意想不到的街頭小食致肥真相。

雞蛋仔

雞蛋仔口感看似清爽，並不會讓人有肥膩的感覺。但事實上，雞蛋仔的蛋漿中加入了大量的煉奶、全脂淡奶和砂糖。因此，一份雞蛋仔已經含有超過500卡路里的熱量，相當於一個OL每日所需熱量的四分之一。

椰汁馬豆糕

那些一個個用保鮮紙包裝好的椰汁馬豆糕，其實是以大量的全脂淡奶和砂糖製成。一小塊椰汁馬豆糕就含有8克脂肪（相當於一茶匙半的油）和熱量190卡路里。

魚肉燒賣

許多人可能認為魚肉燒賣只是一種麵粉中加入了少許魚肉的小點心，但製造商為了讓口感更香口，又低成本，其實在內餡中加入了大量的肥豬肉粒，只是在蒸熟後大家無法察覺。不過，當你咬開魚肉燒賣時，你會發現裡面有一些透明的汁液，其實就是溶化了的豬油。

一串魚肉燒賣含有高達18克脂肪（相當於三茶匙半的油）和熱量340卡路里。此外，加上大家經常搭配辣椒油或豉油一起享用，所以吃進肚子的脂肪量實際上更高。

司華力腸

相比之下，司華力腸可能會被誤解為是一種脂肪較低的小吃，因為它並不是經油炸，而是在焗爐中烤焗。入口無汁。然而，一條司華力腸含有高達25克脂肪（相當於五茶匙的油）和熱量340卡路里。

爆谷

一包150克的爆谷，有超過四分之一的重量來自脂肪，三分之一的重量來自糖分，相當於吃進了8茶匙的油（即每天建議脂肪攝取上限的三分之二）和10茶匙的糖，總共830卡路里。

班戟

即使是最簡單的班戟，只有牛油和糖漿，一件已經含有16克脂肪（即3茶匙的油）和熱量410卡路里。如果再加上忌廉和雪糕，脂肪和熱量則會更高。

珍珠奶茶

這是很多人喜愛的飲品之一。然而，一杯冰凍的珍珠奶茶含有7.5克脂肪（即一茶匙半的油）和190卡路里的熱量。為了增加口感，珍珠奶茶中的淡奶佔了至少四分之一杯份量。而用來泡珍珠奶茶的大多是高脂肪的全脂淡奶。

最後，作為一個負責任的營養師，我要提醒大家，吃街頭小食不僅會讓你變得肥胖，還存在著衛生問題。因此，為了健康著想，我建議大家盡量減少食街頭小食，特別是那些高脂肪、高熱量的小食，以保持良好的身體狀態。

▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）



「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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