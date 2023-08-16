【減肥大作戰】18款街頭小食熱量大公開 1份雞蛋仔卡路里=2碗飯
許多人常常把肥胖歸咎於吃得太多，這樣的想法看似合理。但事實上，致肥的主要原因並非飲食攝取量的多寡，而是食物種類。那些一串一串香、體積微小的街頭小食，其實都是脂肪含量極高的罪魁禍首。為了讓大家對這些街頭美食有更深入的認識，接下來介紹11款熱門油膩街頭小吃，並透露它們的驚人熱量！
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11款熱門油膩街頭小吃
|街頭小吃
|份量
|卡路里
|脂肪（克）
|炸魷魚鬚
|一份
|894
|60
|大雞排
|一塊
|623
|28
|油炸鬼
|一孖
|512
|39
|菠蘿油
|一個
|451
|24
|珍寶腸（連炸漿炸）
|一條
|435
|35
|炸雞髀
|一隻
|390
|27
|炸蕃薯
|三片
|306
|21
|煎釀三寶
|一串四件
|305
|23
|炸大腸
|一串
|224
|19
|蛋撻
|1件
|215
|12
|臭豆腐
|一件
|174
|12
在追求苗條身形的過程中，我們都知道要避免食以上高脂肪的街頭小食。但我們往往忽略了許多看似「乾身」、「輕盈」的食物，實際上都是高脂致肥。現在就由我為大家揭露這些意想不到的街頭小食致肥真相。
雞蛋仔
雞蛋仔口感看似清爽，並不會讓人有肥膩的感覺。但事實上，雞蛋仔的蛋漿中加入了大量的煉奶、全脂淡奶和砂糖。因此，一份雞蛋仔已經含有超過500卡路里的熱量，相當於一個OL每日所需熱量的四分之一。
椰汁馬豆糕
那些一個個用保鮮紙包裝好的椰汁馬豆糕，其實是以大量的全脂淡奶和砂糖製成。一小塊椰汁馬豆糕就含有8克脂肪（相當於一茶匙半的油）和熱量190卡路里。
魚肉燒賣
許多人可能認為魚肉燒賣只是一種麵粉中加入了少許魚肉的小點心，但製造商為了讓口感更香口，又低成本，其實在內餡中加入了大量的肥豬肉粒，只是在蒸熟後大家無法察覺。不過，當你咬開魚肉燒賣時，你會發現裡面有一些透明的汁液，其實就是溶化了的豬油。
一串魚肉燒賣含有高達18克脂肪（相當於三茶匙半的油）和熱量340卡路里。此外，加上大家經常搭配辣椒油或豉油一起享用，所以吃進肚子的脂肪量實際上更高。
司華力腸
相比之下，司華力腸可能會被誤解為是一種脂肪較低的小吃，因為它並不是經油炸，而是在焗爐中烤焗。入口無汁。然而，一條司華力腸含有高達25克脂肪（相當於五茶匙的油）和熱量340卡路里。
爆谷
一包150克的爆谷，有超過四分之一的重量來自脂肪，三分之一的重量來自糖分，相當於吃進了8茶匙的油（即每天建議脂肪攝取上限的三分之二）和10茶匙的糖，總共830卡路里。
班戟
即使是最簡單的班戟，只有牛油和糖漿，一件已經含有16克脂肪（即3茶匙的油）和熱量410卡路里。如果再加上忌廉和雪糕，脂肪和熱量則會更高。
珍珠奶茶
這是很多人喜愛的飲品之一。然而，一杯冰凍的珍珠奶茶含有7.5克脂肪（即一茶匙半的油）和190卡路里的熱量。為了增加口感，珍珠奶茶中的淡奶佔了至少四分之一杯份量。而用來泡珍珠奶茶的大多是高脂肪的全脂淡奶。
最後，作為一個負責任的營養師，我要提醒大家，吃街頭小食不僅會讓你變得肥胖，還存在著衛生問題。因此，為了健康著想，我建議大家盡量減少食街頭小食，特別是那些高脂肪、高熱量的小食，以保持良好的身體狀態。
「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。
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撰文 : 吳耀芬（Kathy） 認可營養師（香港營養師學會）