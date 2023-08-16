【遊輪碼頭】海洋光譜號周六再訪港　港府制應對預案再向接載的士派50元石油氣優惠券

▲ 政務司副司長卓永興日前主持第二次啟德郵輪碼頭交通協調統籌會議。（政府新聞網圖片）

海洋光譜號星期六搭載4 500名旅客再度訪港，港府日前召開第二次跨部門會議，制定了應對預案，會議由政務司副司長卓永興主持。

就公共交通方面，當日的新安排如下︰



（一）公共巴士服務 – 22R特別路綫（往港鐵啟德站）會繼續營運，港鐵啟德站會加派人手和標示協助乘客。另外，會特別為此航次開設20R（往尖沙咀）和25R（往港鐵觀塘站）兩條特別路綫。特別巴士服務每半小時可應付900人次；

（二）穿梭巴士服務 – 會繼續提供三條免費路綫及會加班服務。接駁港鐵金鐘站及花園道纜車站，以及前往旺角的兩條服務路綫維持不變；至於原先前往尖沙咀的路綫，因上述往尖沙咀的20R路綫的設立，會改為只往返西九文化區及港鐵九龍站。三條穿梭巴士服務每半小時可應付250人次；以及

（三）的士服務 – 考慮到該航次的訪港旅客只會在港逗留一天，預料的士服務會有大量需求。就此，一系列已落實的加強措施將會繼續，包括透過即時通訊系統作出預告和頻密提供實時資訊、加強電台廣播和向到達郵輪碼頭接載旅客之的士司機派發50元石油氣優惠券等。

至於名勝世界郵輪本星期於八月十六日（星期三）、八月十八日（星期五）和八月二十日（星期日）的三個航次，除22R特別巴士路綫和三條免費穿梭巴士的服務班次會按需求適當調整外，相關的服務安排大致維持不變，以便政府再觀察有關情況並確保下船安排持續順暢。



政府發言人表示，政府十分重視郵輪乘客來港旅遊時的體驗。就此，碼頭營運商須與郵輪公司、交通服務營運商和接待郵輪乘客的旅行代理商等就每一個靠港航次的上落船安排密切溝通，作出妥善規劃和安排，旅遊事務署會積極協助配合，並監察有關改善措施的落實和成效。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君