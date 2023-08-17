【月餅2023】一分鐘流心 皇玥打造完美月餅口感  

巨星古天樂代言的皇玥推出2023年月餅系列，精心研發出「一分鐘流心」的流心月餅，務求月餅在室溫下切開，經已有流心效果，為食客獻上完美的細滑口感，讓你擁有完美中秋。皇玥流心月餅連續5年榮獲世界食品最高金獎，為送禮體面之選。

流心及傳統月餅 獲世界食品最高金獎

皇玥餅藝大師葉永華大師傅及米芝蓮二星餅藝大師黎永冠大師傅，帶領皇玥專業團隊，嚴選最優質的材料，以超凡的製作工藝，精心炮製的流心月餅及傳統月餅，在2023年「世界食品品質評鑒大獎」（Monde Selection）中勇奪最高級別的「最高金獎」，贏得國際權威認可。當中，皇玥流心月餅是自2019年起，連續5年蟬聯此最高殊榮，更是全港首個流心月餅連續5年獲「最高金獎」，可見皇玥團隊對品質的執著。

▲ 皇玥流心月餅是全港首個流心月餅，更是2019年起，連續5年榮獲「最高金獎」的流心月餅。

千錘百鍊 研發出流心的完美比例

一個優質的流心月餅，流心餡的流動性為關鍵。製作流心餡料的工藝相當講究，流心餡過於流質，容易被吸收，使整個月餅過於濕潤，影響口感；過於濃稠則導致餡料凝固，失去流心效果。

皇玥經歷上百次的研究和改良，掌握好材料比例，才做出「一分鐘流心」，即在室溫下切開經已有流心效果，而且流心餡流動性適中，從切開月餅起，為時1分鐘才全部流出的完美流心。皇玥月餅的皮和餡料緊密結合，加上完美的流心時間，讓你細味流心月餅的細滑口感。

使用微波爐翻熱月餅，會讓月餅由內至外急速升溫，使月餅流心餡失去最佳狀態。想品嚐到皇玥月餅香濃細膩的口感，可以用焗爐或平底鑊翻熱月餅。先以攝氏150度預熱焗爐，將月餅放入焗爐加熱約2分鐘即可；如果家中沒有焗爐，亦可以細火將平底鑊預熱1分鐘，放入月餅後加熱2分鐘。月餅經過翻熱後，令月餅的味道更提升，別有一番風味。

推出多款新月餅 加強口味更驚喜

除了享譽盛名的流心月餅外，皇玥亦推出各款口味的月餅。今年，皇玥首次推出燕窩奶黃月餅，全手工製作，限量發售。團隊採用了頂級燕窩，富含膠原蛋白，滋補養顏。燕窩經浸發烹調後，注入香滑的奶黃餡，形成軟心效果。綿密香潤的奶黃餡，結合燕窩滑嫩的口感，打造出極致奢華的味覺體驗。

▲ 至尊系列推出燕窩奶黃月餅。

大受歡迎的時尚系列，今年推出迷你五仁月餅，嚴選核桃仁、杏仁、橄欖仁、芝麻仁、瓜子仁5款果仁，果仁味道和口感各有不同，令口感豐富更惹味。注重健康人士不可錯過低糖系列，新出的低糖雙黃白蓮蓉月餅，採用天然麥芽糖醇，大幅減低糖份並控制在5%之內，在保留傳統古法滋味的同時，做到口感輕盈。此外，皇玥努力研發新配方，推出2023加強版的流心貓山王榴槤月餅及流心綠茶月餅。2款月餅均加重榴槤及綠茶味，味道變得更濃郁，一試難忘。

▲ 低糖系列推出低糖雙黃白蓮蓉月餅。

七色夢幻體盒 化身時尚首飾箱

延續往年經典設計，月餅禮盒選用全手工紙皮盒，透過繁複紙藝呈現出皮革紋理，外觀優雅大方。今年皇玥月餅禮盒以流行色系包裝，除原有的香檳金、琥珀橙、青瓷綠、天空藍及夢幻紫外，今年更新增浪漫粉紅和檸檬黃，以時尚優雅的粉嫩色系呈現活潑氣息，突破傳統印象，為中秋注入無限活力。

佳節過後，色彩繽紛的月餅禮盒，更可化身成美觀實用的首飾寶盒，突顯個人品味，送禮自用皆宜。

▲ 皇玥推出2023年月餅系列。

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網上商店: https://shop.ipastry.com.hk/collections/mooncake-series-2023

全線門市地點及營業時間：https://www.ipastry.com.hk/ourshop/

（特約）