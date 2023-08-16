【血管健康】陳子聰大動脈撕裂險死　醫生解構3大高危因素＋2個位置疼痛要留神

▲ 陳子聰去年患上大動脈撕裂險死，醫生解構3大高危因素。

已故賭王何鴻燊二房千金何超儀（Josie）亮相鄭裕玲（Do姐）主持的YouTube頻道「The Do Show」專訪，揭露丈夫陳子聰去年在澳洲探親期間患上大動脈撕裂，需要開肚進行手術，更險些需要截肢。心臟科專科醫生高耀鈞接受TOPick訪問時，解構大動脈撕裂的3大高危因素，又指如果無故出現胸痛或背痛的徵狀，便應盡快求醫。

Josie在節目上表示，陳子聰曾在2016年患過肝硬化及直腸炎，所幸及早發現，在短時間內便成功治癒。但陳子聰本身有「三高」問題，又長年「煙接煙」，即使原本已決定戒煙，惟不久後卻故態復萌。直到去年10月5日，陳子聰回澳洲探親，期間不斷暴飲暴食，之後情況就明顯變差，不時感到痛楚，無法下床。之後有一天，陳子聰受托開車送親戚到醫院，結果到達之後在車上肚痛至暈倒。醫生檢查後發現陳子聰肚臍以下的大動脈撕裂，需要開腹進行手術，並替他切除受損的血管，換上人造的矽膠喉。

高耀鈞就表示，大動脈撕裂的成因包括血管壁變弱、壓力太大，或受先天性疾病影響導致血管較為脆弱。

他亦指出，以下3類因素有較大機會導致大動脈撕裂：

吸煙；

長期高血壓且未能控制；

先天性疾病導致身體結締組織較常人脆弱，如「馬凡氏綜合症」。

高耀鈞提到，大動脈撕裂本身較難診斷，要依靠電腦掃描等檢查來分辨，但由於血管有許多神經線，因此撕裂時會造成劇痛，通常痛楚會從胸口一路蔓延至背部；不過亦有部分患者只會感到胸口或背部疼痛。

至於會構成甚麼風險，高耀鈞就解釋，大動脈撕裂會導致血液湧入血管壁，從而影響供血、造成阻塞，而不同的撕裂位置亦會造成不同影響。如果位置靠近頸動脈、影響腦部供血，便會造成中風；如果影響脊髓肌肉、阻塞下肢血管便會導致下肢癱瘓；如果影響心臟血管，則會引起心積水（心包積液）、急性緊急梗塞等問題，嚴重者可導致死亡。一般而言，撕裂位置越靠近心臟便越危險，患者需盡快接受開胸手術，替換受影響的血管。

高耀鈞提醒，要預防大動脈撕裂應從生活習慣著手，建議高血壓人士管理血壓、吸煙人士戒煙；如果患有先天性疾病導致身體組織較弱，則建議定期進行超聲波、照血管等相關檢查。他又呼籲，一旦出現無故胸痛或背痛的徵狀，就應該盡快求醫。

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責任編輯：陳慧靈