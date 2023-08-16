  • 33°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食速報】美心推限時Frozen魔雪奇緣蛋糕　Elsa迷Chill住開公主派對

休閒消費 17:29 2023/08/16

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

美心西餅Chill華麗推出兩款Frozen全新「魔雪奇緣系列蛋糕」。

Let it go～Let it go～呢首歌各位公主控都應該耳熟能詳，依家不僅有得聽有得唱，仲有得食同玩添。即日起至9月24日，美心西餅Chill華麗推出兩款Frozen全新「魔雪奇緣系列蛋糕」——門市嚐鮮的「愛莎朱古力蛋糕」（5吋）和網店限定的「魔雪奇緣蛋糕」（8吋），陪各位公主迷Chill 住過炎夏！

兩款蛋糕食得又玩得，以表層冰雪一樣的色香味覆蓋內裏美味神秘的黑森林蛋糕，就像Elsa女王般外冷內熱，更附有華麗閃爍燈光效果的「Elsa雪地冰堡裝飾玩具」，是公主迷的必搶收藏品！美心西餅會員於推廣期間透過App訂購「愛莎朱古力蛋糕」及「魔雪奇緣蛋糕」更分別尊享9折及85折優惠。今個夏末，就讓Elsa現身雪地施展魔法，變身「小涼伴」為大家消暑，也是公主迷Summer Party最為驚喜且不可或缺的打卡美食。

愛莎朱古力蛋糕 
表面：原味忌廉
夾心：士多啤梨啫喱、士多啤梨醬、原味忌廉、朱古力蛋糕
底層：朱古力蛋糕
尺寸： 5吋，約0.5磅
App會員9折優惠價： $187.2／個
原價： $208／個

魔雪奇緣蛋糕
表面：原味忌廉、棉花糖、食用銀珠糖、朱古力
夾心：新鮮士多啤梨粒、士多啤梨啫喱、士多啤梨醬、原味忌廉、朱古力蛋糕
底層：朱古力蛋糕
尺寸： 8吋，約2.5磅
App會員85折優惠價： $584.8／個
原價： $688／個

編輯：葉翠華

相關文章

【2023中秋節】瑰麗酒店聯乘香港故宮推限量月餅　雙黃白蓮蓉+迷你奶黃售$488【內附連結】
今日 13:34
【2023中秋節】瑰麗酒店聯乘香港故宮推限量月餅　雙黃白蓮蓉+迷你奶黃售$488【內附連結】
【日本旅遊】東京香蕉TOKYO BANANA集團輕井澤餐廳　森林中歎夢幻豐盛下午茶【內附地址】
12:46 2023/08/11
【日本旅遊】東京香蕉TOKYO BANANA集團輕井澤餐廳　森林中歎夢幻豐盛下午茶【內附地址】
【神徒必儲】戶戶送聯乘Anson Lo推出「撈撈造型杯墊」　一套4款由教主手繪設計
19:18 2023/08/15
【神徒必儲】戶戶送聯乘Anson Lo推出「撈撈造型杯墊」　一套4款由教主手繪設計

你可能感興趣

【2023中秋節】瑰麗酒店聯乘香港故宮推限量月餅　雙黃白蓮蓉+迷你奶黃售$488【內附連結】
今日 13:34
【2023中秋節】瑰麗酒店聯乘香港故宮推限量月餅　雙黃白蓮蓉+迷你奶黃售$488【內附連結】
【日本旅遊】東京香蕉TOKYO BANANA集團輕井澤餐廳　森林中歎夢幻豐盛下午茶【內附地址】
12:46 2023/08/11
【日本旅遊】東京香蕉TOKYO BANANA集團輕井澤餐廳　森林中歎夢幻豐盛下午茶【內附地址】
【神徒必儲】戶戶送聯乘Anson Lo推出「撈撈造型杯墊」　一套4款由教主手繪設計
19:18 2023/08/15
【神徒必儲】戶戶送聯乘Anson Lo推出「撈撈造型杯墊」　一套4款由教主手繪設計
美食 美心 蛋糕

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
15:55 2023/08/13
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限