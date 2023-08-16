【美食速報】美心推限時Frozen魔雪奇緣蛋糕　Elsa迷Chill住開公主派對

▲ 美心西餅Chill華麗推出兩款Frozen全新「魔雪奇緣系列蛋糕」。

Let it go～Let it go～呢首歌各位公主控都應該耳熟能詳，依家不僅有得聽有得唱，仲有得食同玩添。即日起至9月24日，美心西餅Chill華麗推出兩款Frozen全新「魔雪奇緣系列蛋糕」——門市嚐鮮的「愛莎朱古力蛋糕」（5吋）和網店限定的「魔雪奇緣蛋糕」（8吋），陪各位公主迷Chill 住過炎夏！

兩款蛋糕食得又玩得，以表層冰雪一樣的色香味覆蓋內裏美味神秘的黑森林蛋糕，就像Elsa女王般外冷內熱，更附有華麗閃爍燈光效果的「Elsa雪地冰堡裝飾玩具」，是公主迷的必搶收藏品！美心西餅會員於推廣期間透過App訂購「愛莎朱古力蛋糕」及「魔雪奇緣蛋糕」更分別尊享9折及85折優惠。今個夏末，就讓Elsa現身雪地施展魔法，變身「小涼伴」為大家消暑，也是公主迷Summer Party最為驚喜且不可或缺的打卡美食。

愛莎朱古力蛋糕

表面：原味忌廉

夾心：士多啤梨啫喱、士多啤梨醬、原味忌廉、朱古力蛋糕

底層：朱古力蛋糕

尺寸： 5吋，約0.5磅

App會員9折優惠價： $187.2／個

原價： $208／個



魔雪奇緣蛋糕

表面：原味忌廉、棉花糖、食用銀珠糖、朱古力

夾心：新鮮士多啤梨粒、士多啤梨啫喱、士多啤梨醬、原味忌廉、朱古力蛋糕

底層：朱古力蛋糕

尺寸： 8吋，約2.5磅

App會員85折優惠價： $584.8／個

原價： $688／個

編輯：葉翠華