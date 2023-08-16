【遷出令】癌婦長居內地被沒收單位　報《東張》後逆轉網民斥縱容濫用公屋

▲ 6旬癌婦因長居內地治病加上疫情未能回港，被房署沒收單位，向《東張》申訴後結果逆轉。

TVB《東張西望》日前報道，一名6旬婦因4年前往內地暫住期間，確診甲狀腺癌，一直留在內地治療未有回港，其牛頭角彩德邨公屋單位由沒有「加名」的丈夫獨住。至近月6旬婦被房署以長期丟空單位為由要求他們遷出，令兩夫妻感到徬徨，於是婦人向《東張》求助，事情發展出現逆轉。不過，大批網民質疑房暑此舉是「變相縱容濫用公屋」。

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《東張西望》日前報道，現年66歲的孔女士與女兒在2010年獲派入牛頭角彩德邨公屋單位，一年後，孔女士與現年58歲姓鄧的巴士司機結婚，其後鄧先生搬入單位，惟一直未有申請加入戶籍，結果出事，被房署誤以為單位一直被丟空，兩夫妻遭到逼遷。

孔女士在節目中承認自己有疏忽，希望房署能諒解，「我哋真係合法夫妻嚟嘅。」她解釋自己因做手術切除肚內的大腫瘤，需要長時間休息，加上疫情困身，連丈夫都叫她留在內地，「你唔好返嚟，你返嚟我要照顧你！」

▲ 孔女士強調與丈夫是合法夫妻，惟丈夫未有在單位加名，承認是自己疏忽。（影片截圖）

直到2022年底，孔女士再確診患甲狀腺癌。由於本港排期要6個月後，因此她12月底轉去上海做手術，每個月都要覆診。就在年初休養期間，孔女士接到丈夫電話，得悉房署要收回她的單位，於是她3月決定提早返港，月底再收到「逼遷信」，列明理由為「長期丟空，濫用公屋」。

房署代申請中轉屋 容許延期搬遷

孔女士馬上提出為單位除名加名，但房署並不接納，要求終止合約。她再提出能否轉到「中轉屋」，但職員當時明言「無可能中轉屋」，令她們感到相當徬徨，她表示，「我們是合法夫妻，就算佢無名，不過佢喺呢度居住，應該唔係算犯法。」

不過，兩夫妻向《東張西望》求助後出現新轉機。節目組聯絡房署的新聞組，獲對方以書面回覆指︰「違反租約或房屋政策，我們會採取租約管制行動，包括根據《房屋條例》發出「遷出通知書」終止租約及收回單位。」房署表示會緊密聯絡孔女士，盡力提供適切的協助。

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遷出令限期在7月31日，經過房署的斡旋，終為兩夫妻帶來好消息，孔女士說︰「房屋署曾小姐話，依家幫我哋向上面申請中轉屋，佢話幾時攞到間中轉屋，我哋幾時先搬遷，呢樣我好多謝佢，叫我同老公準備糧單、稅單辦手續，都多謝房屋署冇苦苦迫住我哋，等我哋依家仲可以安安樂樂喺度有瓦遮頭。」

網民質疑房署縱容濫用公屋

節目播出後，網民對此議論紛紛，有大批網民質疑房署「變相縱容濫用公屋」、「促請房署嚴正執法，勿浪費公屋資源」、「喺上面住4年即係有地方住，俾返間公屋有需要人士好合理」、「間屋同個女一齊申請，但個女又長期喺上面住，自己有病都喺上面醫，根本就唔係香港長居」。

不過，有網民也讚揚房署「特事特辦」、「有人情味」，認為北上治病情有可原，「就咁睇4年喺內地唔返香港的確好有問題，但如果因病出外去醫治，又係另一個可接受理由」。

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責任編輯：王明芳