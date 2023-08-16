【立法會】林新強︰表決法案是議員責任 傳媒監督立法會是好事
近日有報章統計議員參與政府法案表決情況，提到2023年至今通過的政府法案中，有三分二法案的表決人數未過半，部分議員較少參與表決。議員對此意見不一。
法律界立法會議員林新強表示，議員平日事務繁忙，未必知道法案的實際表決時間；亦有些議員可能認為在委員會階段，已清楚表明立場和意見，不記名表決時未必一定要在場。不過，林新強認同議員是為市民服務，表決法案是議員的責任，亦認為傳媒留意到議員的表現是好，是監察議員之舉，相信議員會更加檢點。
北部都會區是本港未來發展重點之一，林新強認為，北都發展無可避免會影響新界居民的生活方式，亦預期發展過程中有不少挑戰，他今日趁其位於元朗的議員辦事處開幕，舉辦研討會，收集各方意見。
元朗區議會主席沈豪傑就棕地安排發表意見，認為收地時應考慮使用者的安置問題，希望政府特事特辦，當使用者覓地轉移產業時，相關政府部門可盡量配合，例如協助修改土地用途等。
元朗六鄉輪值主席、十八鄉鄉事委員會主席程振明則指出，元朗一直面對交通擠塞問題，政府在規劃北部都會區的同時，必須正視元朗的交通負荷能力。他又指出，收地亦會影響周邊村落的配套設施，相關部門亦應仔細考慮。
議辦今日開幕，林新強稱，辦事處服務市民已近一年，因疫情與修路工程等因素，開幕典禮延至今日，期望未來加強地區工作，繼續服務市民。律政司副司長張國鈞、中聯辦法律部副部長張玉梅，鄉議局主席劉業強等出席。
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記者：戴朗希