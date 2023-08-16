【立法會】林新強︰表決法案是議員責任　傳媒監督立法會是好事

▲ 法律界議員林新強元朗辦事處開幕典禮暨北部都會區未來發展研討會。（受訪者供圖）

近日有報章統計議員參與政府法案表決情況，提到2023年至今通過的政府法案中，有三分二法案的表決人數未過半，部分議員較少參與表決。議員對此意見不一。

法律界立法會議員林新強表示，議員平日事務繁忙，未必知道法案的實際表決時間；亦有些議員可能認為在委員會階段，已清楚表明立場和意見，不記名表決時未必一定要在場。不過，林新強認同議員是為市民服務，表決法案是議員的責任，亦認為傳媒留意到議員的表現是好，是監察議員之舉，相信議員會更加檢點。

北部都會區是本港未來發展重點之一，林新強認為，北都發展無可避免會影響新界居民的生活方式，亦預期發展過程中有不少挑戰，他今日趁其位於元朗的議員辦事處開幕，舉辦研討會，收集各方意見。

元朗區議會主席沈豪傑就棕地安排發表意見，認為收地時應考慮使用者的安置問題，希望政府特事特辦，當使用者覓地轉移產業時，相關政府部門可盡量配合，例如協助修改土地用途等。

元朗六鄉輪值主席、十八鄉鄉事委員會主席程振明則指出，元朗一直面對交通擠塞問題，政府在規劃北部都會區的同時，必須正視元朗的交通負荷能力。他又指出，收地亦會影響周邊村落的配套設施，相關部門亦應仔細考慮。

議辦今日開幕，林新強稱，辦事處服務市民已近一年，因疫情與修路工程等因素，開幕典禮延至今日，期望未來加強地區工作，繼續服務市民。律政司副司長張國鈞、中聯辦法律部副部長張玉梅，鄉議局主席劉業強等出席。

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記者：戴朗希