【虛假文書】廉署起訴大埔派遞局郵差　涉用假泊車證免費泊政府停車場半年

廉政公署調查貪污時，揭發一名郵差涉嫌以虛假泊車許可證，免費使用政府合署停車場近半年，並以其副本阻礙和拖延廉署調查。該名郵差昨日(15日)被落案起訴。



被告文俊謙，38歲，香港郵政郵差，被控2項使用虛假文書罪名及一項使用虛假文書的副本罪名，分別違反《刑事罪行條例》第73及74條。被告已獲廉署准予保釋，明日(17日)在沙田裁判法院答辯。



案發時被告在大埔政府合署的大埔派遞局工作。大埔政府合署設有一個停車場，由佳定物業管理有限公司(佳定)管理。獲香港郵政或相關政府部門簽發臨時泊車許可證的車輛，可在工作日期間免費停泊在該停車場。



被告於2022年4月至10月期間，使用兩張看來是由香港郵政發出的臨時泊車許可證，意圖誘使佳定4名保安員接受它們為真文書。廉署接獲貪污投訴展開調查，發現被告在接受會面時，使用其中一張臨時泊車許可證的副本，意圖誘使一名廉署調查主任接受它為真文書的副本，阻礙和拖延廉署調查。



廉署調查又發現，香港郵政並沒有向被告簽發相關泊車許可證。廉署發言人指，向廉署人員提供虛假資料屬嚴重罪行，定必嚴肅跟進。

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