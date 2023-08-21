鬼才團隊創作《超時空尋路人》 以舞蹈交織身、心、靈之旅

「這場演出有如這個時代的營養補充劑。」《超時空尋路人》創作團隊之一的編舞家凱爾 ‧ 佩奇如斯形容。作品在他心目中就好比療癒憂鬱情緒的一道解藥，引領觀眾感受宇宙萬物，進入超越時空的世界，重拾超越語言的存在狀態，尋找人生前進的路向。

▲ 《超時空尋路人》引領觀眾感受宇宙萬物，重拾超越語言的存在狀態，尋找人生前進的路向。（圖片來源：David Kelly）

今年九月，康樂及文化事務署邀得創作風格大膽具新意的澳洲北方舞團來港演出兩場活力澎湃的《超時空尋路人》。此作去年九月在布里斯本藝術節作全球首演，備受好評，更被澳洲《信使郵報》讚譽為「超凡脫俗」的演出，是次到港為首次在澳洲以外的地方公演。其糅合舞蹈、音樂和視覺藝術元素，並有互動元素，特意在觀眾席上放置100顆「珍珠」裝置，在表演期間發出燈光和聲效，將整個體驗延伸至場地每個角落，讓觀眾沉浸於聲音和光影之中。

▲ 《超時空尋路人》是次到港為首次在澳洲以外的地方公演。（圖片來源：David Kelly）

▲ 《超時空尋路人》特意在觀眾席上放置100顆「珍珠」裝置，在表演期間發出燈光和聲效。（圖片來源：David Kelly）

《超時空尋路人》被喻為是一趟交織身、心、靈之旅，先在音樂編排上別具匠心，將三度榮獲格林美獎提名的澳洲樂隊Hiatus Kaiyote的強勁節奏音樂，與聲音藝術家拜倫 ‧ 斯卡林的溫暖曼妙旋律交織在一起，跌宕起伏的聲音雕塑，讓觀眾沉浸在煥然一新的聲音境界。其次配以澳洲北方舞團舞者靈活多變的動作技巧，帶來俏皮而歡欣的感染力，尤其舞團過往曾在澳洲及世界各地逾45個國際藝術節和場地演出，製作與演出在澳洲享負盛名，更先後獲得兩項「赫爾普曼獎」、兩項「澳洲舞蹈獎」、兩項澳洲「綠屋獎」，以及「悉尼 ‧ 邁耶表演藝術團體獎」和澳洲表演藝術協會「影響力獎」。鬼才創作團隊尚有安柏．海恩斯擔當導演、尼克拉斯．帕揚提擔任燈光設計，以及日裔澳籍視覺藝術家丹後博美擔任舞台設計和服裝設計，製作陣容頂盛。

▲ 澳洲北方舞團舞者靈活多變的動作技巧，帶來俏皮而歡欣的感染力。（圖片來源：David Kelly）

其中，為了讓舞者能夠做出不同的反重力動作，增強舞蹈的流暢度，場內更特置氣墊舞台，並加有總長70公里的彩虹繩索貫連。繩索既用於台上的大型佈景裝置，亦成為舞者的表演道具，時而聚成一股彩色洪流，時而揮舞出不同的波浪圖案，讓編織者與舞者以至觀眾之間產生共鳴。而該批繩索更是由澳洲當地的義工利用回收得來的二手羊毛紗料編織而成，期望透過社區參與讓藝術拉近當地人與人之間的距離。

▲ 彩虹繩索既用於台上的大型佈景裝置，亦成為舞者的表演道具，。（圖片來源：David Kelly）

日裔澳籍視覺藝術家丹後博美分享：「創作一直是我處理思想和感受的一種方式，亦是我和世界溝通的一種渠道，它為這個混亂的世界帶來了和諧與平衡。」受到新冠疫情所帶來的不穩定性和孤立感所影響，她從中獲得啟發，靈光一閃把彩虹的光線和顏色轉化為創作，與混沌、不安感對立抗衡，同時也體現社區的集體正能量，渴望為每個觀眾帶來希望和治癒。她表示，回顧在《超時空尋路人》中，通過回收和編織二手羊毛紗料，將澳洲三個受洪水影響的社區（湯斯維爾、布里斯本和新南威爾斯北部）聯繫起來，充分表現出「暴雨過後定有彩虹、雨過天晴」的意思，令她感到非常高興且別具意義。

▲ 《超時空尋路人》通過二手羊毛紗料的回收和編織，得以將澳洲三個受洪水影響的社區（Townsville, Brisbane and Northern NSW）聯繫起來。

節目另設有延伸活動，包括於首日演出完畢後舉行的藝人談、免費後台導賞、舞蹈工作坊及編織工作坊，讓參加者可近距離觀賞舞台的編織佈景，並一窺氣墊舞台、「珍珠」裝置等，但須網上預先登記，名額有限，先到先得，額滿即止，詳情：https://bit.ly/3OS4kkD 。

（特約）