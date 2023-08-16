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《我的超豪男友》型男訪港遊　亨利高汀感受老香港情懷

娛樂 17:58 2023/08/16

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

亨利高汀遊中環。

香港旅遊發展局旅發局最近邀請荷里活知名影星、《我的超豪男友》男主角亨利高汀（Henry Golding）來港，以混血型男的第一身視角，體驗香港多個熱門景點和文化寶藏，更拍攝遊記片段，分享給全球粉絲及旅客。

主持過全球多個旅遊節目的亨利高汀，對旅遊別具心得。過去曾來港旅遊的他，對香港讚不絕口：「香港是一個充滿活力、擁有豐富文化的地方，大街小巷更隱藏不少社區寶藏。」

他指特別喜歡香港建築物的新舊並存、社會各行各業的多樣性，是亞洲城市中少有。

汀在旅發局安排下，穿梭於多個香港地標及地道文化寶藏。

感受香港中西合璧風貌

亨利高汀在旅發局安排下，穿梭於多個香港地標及地道文化寶藏，除欣賞維港美景，也到中環一帶，在香港最早建成的街道——荷李活道，體驗香港中西合璧、新舊交融的獨特面貌。

他在油麻地天后廟，由求籤、解籤到點香等步驟感受香港傳統集俗及文化。又到旺角的舊式上海理髮店，從師傅的分享中，了解樸實而不失華麗的舊香港情懷。

亨利高汀亦到位於大館內的星級餐廳品嚐美酒佳餚，在充滿懷舊氣氛的酒吧品嚐經典雞尾酒，體驗香港精彩的飲食及夜生活文化，感受「美食天堂」的魅力。

最新影片推介：COLLAR專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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