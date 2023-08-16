【奇蹟小店】童星黃寶龍接手二手書店　回憶拍《大時代》與劉松仁鄭少秋合作點滴

TVB翡翠台節目《奇蹟小店》在今晚（8月16日）播出一集，主持肥媽夥拍「好聲音」代表顏志恒及梁浩銓先後走訪擁有65年歷史的二手書店及經營了30多年的租書店。

當中，顏志恒走訪的二手書店除歷史悠久，書店第三代傳人即現任店主，正是當年在《大時代》中飾演方展博童年的黃寶龍。

▲ 小時候曾當演員的黃寶龍，在《大時代》演童年方展博。

昔日輪廓依舊的寶龍，大方暢談當年拍攝《大時代》點滴，他透露與劉青雲接觸機會不多，大家只是因為劇中一首英文詩接觸過，反而與劉松仁及鄭少秋相處較多，寶龍憶述指秋官絕對是「大俠Style」入血：「我印象中佢真係有大俠風範，喺服裝車佢都會耍兩吓，同你傾吓偈都大俠咁，入咗血架喇。」無所不談的寶龍，又透露因為曾志偉關係，將初吻獻了給當年同樣是童星的唐寧。

十多年前接手書店的寶龍，喜歡「感受書的溫度」，並謂走進二手書店感覺就像尋寶。節目中寶龍除親身帶肥媽到書店不同角落尋寶，又帶志恒體驗收書工作。

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將書籍保存承傳

雖然寶龍一再強調拍攝當日的收書過程相對輕鬆，但顏志恒拿過兩大袋書一秤後，即忍不住驚嘆：「都有啲重量喎！」更好奇寶龍曾否因搬書弄傷腰，對此寶龍坦誠：「做親二手書，十個有九個半條腰都整親過。」

他還帶製作組到店舖舊址話當年，除分享當年營運模式，還展示甚有歷史價值的書店招牌紙袋。談到經營二手書店使命，寶龍透露：「就係點樣將啲書保存得好啲，再承傳落去」，並謂祖訓「面對困難，就要迎接」是其堅持下去的信念。

談租書店興衰史

另外，梁浩銓去了張氏夫婦用心經營多年的租書店，除與店主大談租書店歷史興衰，更會大談不同年代的代表性本土漫畫，當中最大亮點是《百分百感覺》作者劉雲傑原來是張生張太熟客仔。

▲ 張氏夫婦多年來見證租書店興衰。

劉雲傑更現身節目說：「會去吓佢哋度搵靈感，佢哋好好，知我係漫畫家，都會同我傾吓偈，又幫我搵吓漫畫，嗰時大家好似街坊咁，成日都見。」

張氏夫婦坦言，若不是顧客的支持及熱情，他們沒法堅持走到今天。

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