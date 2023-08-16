【母子關係】婆媳矛盾致斷聯3年 單親媽起訴不孝兒還370萬買樓錢

北京市東城區人民法院近日審理一宗兒子3年未盡孝，母親起訴兒子案，該名單親媽為兒子購買婚房後，因婆媳矛盾斷聯3年，該3年間，母親從未收到兒子一通電話，她認為兒子未盡孝，遂將兒子告上法院，要求返還370萬購房款。案件引起當地民眾熱議。

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據内地媒體報道，據法院稱，楊女士是一名單親媽媽，此前名下有一套位於北京東城區的房子，小楊是她獨生兒子，2017年，兒子留學回國參加工作。想到到兒子已到適婚年齡，楊女士決定將自己名下唯一住房賣掉，換置一套大房子，將來和兒子一起生活。

2018年5月，楊母名字房子成功賣出370萬元人名幣，之後楊母分多筆將賣房的370萬元轉賬給兒子，用來購買通州區一套較大的房子，且房產證上僅寫有兒子楊陽一個人的名字。

2019年6月，楊母在兒子婚後一起住在新居內；但婆媳矛盾導致小楊與楊母的關係也不斷惡化。導致兒子和新抱夫妻從新居搬出，且之後的近3年間都再無來往，兒子甚至沒給媽媽打過一通電話，任何事情皆由親戚轉達，表示希望母親從房子裡搬出。

去年，小楊眼看女兒就快3歲，到了該上幼稚園的年齡，故通過外祖母給媽媽傳話，表示「把通州的房子賣了，讓我媽拿著她原來賣房的錢再換一個房，我再攢錢買一個房。」甚至稱，若媽媽不同意，會將媽媽訴至法院解決問題。

看到兒子訊息，楊女士感到心寒，她擔心兒子訴至法院後自己會落得無家可歸，便提前向東城區法院起訴，要求兒子返還房款370萬元，以備養老之用。

庭審中，楊女士認為自己從未表明370萬元是贈與給楊陽的，應認定為藉款，但兒子認為，這370萬元是母親贈與自己的，由於是母子關係，所以雙方無借條、借款合同等書面文件或任何口頭約定，且母親也未再要過這筆錢。尤其，母親為兒子購買婚房是風俗習慣，是母親對孩子開始新生活的資助與贈與。



東城區法院審理後認為，兒子無證據證明楊女士表達過案涉款項系贈與。且小楊對外祖母說的話也表明，他同意將涉案的370萬元返還母親楊女士，因此贈與事實難以成立。

法官又稱，本案中，兒子長久未與母親聯絡，未盡到贍養義務；母親楊女士還可能面臨積蓄全無且被兒子趕出門的風險，因此，從利益平衡的角度，涉案款項不屬於贈與。東城法院判決小楊返還母親借款本金370萬元。

責任編輯：王明芳