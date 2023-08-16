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【欺騙財產】5男女冒電訊商發釣魚短訊　盗取信用卡累計簽賬30萬元

社會 18:25 2023/08/16

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

5男女涉盗取信用卡累計簽賬30萬元被捕。（黃傑偉攝）

警方於昨日與今日（15、16日）以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕2男3女。被捕人年齡介乎16至75歲，涉嫌以盗取他人信用卡資料簽賬12次，受害人總損失30萬元。

新界南總區重案組刑事總督察陳家瑩指，近日有受害人接到聲稱某電訊商懷疑釣魚短訊，以積分將到期或購物作招倈，要求受害人提供信用卡號碼、到期日及驗證碼等個人資料。其後受害人發現信用卡在沒有遺失及被盜取情況下，被多次使用簽賬。

新界南總區情報組經深入調查及翻看大量閉路電視後，成功鎖定一批涉案目標人物，並於昨日及今日展開拘捕行動，成功以以欺騙手段取得財產拘捕詐騙集團2男3女成員。被捕人年齡介乎16至75歲，報稱學生、家庭主婦及無業，相信角色為詐騙集團下線成員。

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行動中檢獲被捕人犯案時衣物、8部手機、1部平板電腦及3部手提電腦。被捕人涉嫌於2023年5月至7月，於全港多處以盗取信用卡資料簽賬12次，受害人總損失約30萬元。被捕人現正扣查中，不排除會有更多涉案人士被捕。

警方指，詐騙集團分工仔細，會於社交平台招攬下線成員，以每次數百元報酬，安排高風險任務，包括於網上購物及往自助提取櫃收貨於下線成員。

警方提醒市民，釣魚短訊一直存在於騙案中，市民只要多加仔細留意，短信域名有否亂碼及古怪字，亦不要相信來歷不明短訊。警方重申，以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，一經定罪最高可被監禁10年。呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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