【鬼節禁忌】鬼月7大穿衣禁忌要留意　一種顏色易被厲鬼當同類

▲ 鬼月7大穿衣禁忌要留意，一種顏色易被厲鬼當同類。

今日（16日）是農曆七月初一，適逢鬼門關大開，民間也流傳不少禁忌，其中衣着穿搭上也有特別需要注意的事項，穿上某種顏色的衣物，容易被厲鬼當作同類。TOPick就特別整合了7大穿衣禁忌，以及在日常生活上的禁忌須知，不妨參考一下。

西洋玄學研究員Miu Miu曾在《晴報》撰文分享「農曆七月穿衣7大禁忌」如下：

1. 全身紅衣

相傳穿紅衣而死的人，死後會化作厲鬼特別兇猛，故相傳鬼節期間穿此顏色的人們，會被其他陰魂誤會為同類，甚至惹來鬼差追捕。

2. 全身黑衣

傳統而言，黑色有不祥及災難的意思，如果在鬼節，特別是在晚上時間，由頭到腳、由內到外都穿黑色，有機會在街上沾上了陰極的負能量，影響運氣，更甚大病一場。

3. 全身深灰

在鬼魂的世界，灰色是要投胎的鬼魂的顏色，在鬼節時穿灰衣的人，會更易受四圍陰極力量影響，而有悲觀及不安感，因此少着為妙。

4. 全身深綠

鬼魂中的攝青鬼或是運氣比較差的人身上，都會有深綠色的光。七月節間如穿深綠色的人，有機會被誤會是攝青鬼附身，令其他陰靈都一同依附在身上。

5. 麻質白披肩或外套

傳統喪事時，除了白色的服飾也要披着麻衣。現代有一些新潮的服裝，特別是夏天，會有一些有麻布的衣料，若再配上淺白的顏色，穿上有如殯喪一樣，也是不建議穿着。

6. 性感衣着

相傳七月節會有很多色鬼在徘徊，專門戲弄衣着暴露的女性，特別是穿露肩裝的，色鬼們會引其他人去拍熄事主兩肩的兩把火，然後吸取其精氣，以滿足自己的慾念。習慣衣着性感的女士應要留意一下。

7. 衣衫襤褸

不少年輕人都喜歡穿一些有破洞的衣服和牛仔褲，相當新潮，但按中國人的傳統概念其實不太好。因為在七月鬼門開，沒有人燒衣的遊魂野鬼會穿破衣來陽間搶街上布施的衣紙供品，如果衣着類近，說不定會被誤以為是同類。

另外，TOPick亦整合了8大農曆七月常見禁忌，點擊下圖睇更多：

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責任編輯：羅嘉欣