《奧本海默》港澳收破6000萬元 登本年度西片總票房冠軍 娛樂 18:46 2023/08/16 分享： 分享： 熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR ▲ 《奧本海默》 大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）自編自導的電影《奧本海默》（Oppenheimer）以IMAX技術拍攝，講述「原子彈之父」如何去拯救世界，但同時又卻隨時毀滅世界。 《奧本海默》自7月20日上映以來一直雄據票房榜首，截至昨日（8月15日）在港澳票房更火速爆破6000萬元，登本年度西片總票房冠軍。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【奧本海默】基斯杜化路蘭新作7大備忘 原子彈之父孤注一擲救世 17:41 2023/07/20 【奧本海默】基斯杜化路蘭新作7大備忘 原子彈之父孤注一擲救世 【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷 阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】 19:06 2023/08/02 【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷 阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】 【首爾直撃】《Barbie芭比》瑪歌羅比談演出挑戰 分享新作訊息：不可能追求完美【有片】 13:52 2023/07/18 【首爾直撃】《Barbie芭比》瑪歌羅比談演出挑戰 分享新作訊息：不可能追求完美【有片】 你可能感興趣 【奧本海默】基斯杜化路蘭新作7大備忘 原子彈之父孤注一擲救世 17:41 2023/07/20 【奧本海默】基斯杜化路蘭新作7大備忘 原子彈之父孤注一擲救世 【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷 阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】 19:06 2023/08/02 【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷 阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】 【首爾直撃】《Barbie芭比》瑪歌羅比談演出挑戰 分享新作訊息：不可能追求完美【有片】 13:52 2023/07/18 【首爾直撃】《Barbie芭比》瑪歌羅比談演出挑戰 分享新作訊息：不可能追求完美【有片】 電影 荷里活 劇情片 網絡熱話