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《奧本海默》港澳收破6000萬元　登本年度西片總票房冠軍

娛樂 18:46 2023/08/16

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《奧本海默》

大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）自編自導的電影《奧本海默》（Oppenheimer）以IMAX技術拍攝，講述「原子彈之父」如何去拯救世界，但同時又卻隨時毀滅世界。
 
《奧本海默》自7月20日上映以來一直雄據票房榜首，截至昨日（8月15日）在港澳票房更火速爆破6000萬元，登本年度西片總票房冠軍。

撰文 : TOPick柴犬出動

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