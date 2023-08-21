【靚太安樂窩】擺好文昌位準備開學　中宮放富貴竹文昌塔催旺讀書運

▲ 羅比師傅教大家擺好文昌風水，準備開學。

新學年快要開始，風水命理師傅羅比趁暑假去了一個六口之家的屋企，為兩位小朋友睇風水，增強文昌風水運，幫助小朋友做到讀書好，成績又好！羅比師傅指今年文昌位在中宮，所以大廳同睡房都好關鍵。

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趁開學前，可以參考羅比師傅意見，擺好文昌位，助小朋友新學年提升讀書運，今次羅比師傅到了劉太位於佐敦的安樂窩。羅比師傅甫入屋內，即拿出羅庚在千呎單位先行一圈，他指先看看客廳，因為今年文昌星飛臨在中宮，即是客廳中央就是中宮的文昌位，

所以飯枱位置是今年的文昌位，在飯枱讀書、做功課都可以。

除了飯枱外，其次是可以看到全屋中心位的主人房，大廳白牆貼向主人房的位置也屬於屋的中心位置之一。而屋主劉太在這幅白牆前放了一部電子琴，

對於小朋友學習電子琴都會有幫助，因為始終都是一個文昌的位置。

羅比師傅指如果要在飯枱讀書，他建議在飯枱上擺放4支水種文昌竹或富貴竹，可以催旺文昌星，至於電子琴那邊，可以放一個木製的文昌塔，

可以做一個細小的架升高個文昌塔，這些都是可以催旺讀書運和成績的風水物。

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巒頭文昌位 小朋友讀書地方

踏入小朋友房間，羅比師傅首先要看看房間的天花板有沒有橫樑，「好好，整間房都冇橫樑！」然後要看房間多不多影響小朋友專注力的東西，例如玩具、尖銳物同鏡。接著要看房間的日間採光度是否足夠，而晚上是否暗和靜，因為這些都會影響小朋友的精神狀態。

羅比師傅再送多一個貼士給TOPick讀者，

一般我都會建議，床頭可以選擇向東或向北，有利小朋友長高和發育！

另外，他又提及一些地方要注意一下，就是睡房有一個門對門的情況，而且對住的是廁所門，這門直對小朋友的背脊，有很大影響，

小朋友背門，會影響他們的專注力和安全感。一般來說，這樣的背門，可以換一張椅子，換張可以加頭枕的椅子，讓椅子高些、背靠重些。或者把這張書枱移一移方向，讓小朋友面向牆而坐，令門沖書不沖人。

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顏色增讀書運

除了風水上可提升讀書運外，也有些有利的顏色可增旺文昌運，羅比師傅表示，旺文昌最好的顏色就是藍色和綠色，甚至黑色都可以，所以哥哥的書包比較適合。當然多數女孩子都會鍾意粉紅色，

家長可以選擇在女兒書包上加少少藍色、綠色的裝飾，直間條或波浪形的間條去配搭。

另一方面，這個顏色襯搭也適用於服飾上，也可以穿多些藍色、黑色和綠色的衣服，而這間房屬於有文昌星的房間，羅比師傅認為不需要放太多催文昌的風水物，反而覺得床單和被單可以在顏色上配搭，那就會更加好，

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記者︰林碧洋