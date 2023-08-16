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【勞工保險】新入職教師暑假工作無勞保　教育局：學校不應要求教師合約前履行恆常職務

社會 19:28 2023/08/16

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（資料圖片）

教師於暑假回校參與開學前會議屬教育界「潛規則」，惟在勞工合約未生效前，新入職或轉職教師暑假回校工作，未必能受勞工保險保障。教育工作人員總工會建議·教育局增撥資源，為新入職教師購買特別保險。教育局今日（16日）回應指，學校不應要求教師在僱傭合約生效前履行恆常職務。

教育局表示，資助學校校董會或法團校董會作為教師的僱主，在處理人事聘任事宜時，必須遵照《僱傭條例》、《教育條例》、《教育規例》、相關《資助則例》、教育局發出的相關通告及指引，及其他相關法例辦理。

教育局續稱，準教師或轉職教師於暑假期間回校，主要是為新學年進行籌備工作，例如開會或備課，惟學校不應要求教師在僱傭合約生效前履行恆常職務。如教師對工作安排有任何意見，應主動向學校提岀並商討雙方均可接受的方案，以保障個人權益及釐清相關責任。

教育局稱，已為資助學校購買「綜合保險計劃」，保障範圍涵蓋已與資助學校簽訂合約並在聘任日期生效時由教育局津貼支付薪金的準教師／轉職教師。

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記者：楊佩瑩

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