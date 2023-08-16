【ERROR成員】193赴台灣與兩大女神拍MV　郭嘉駿《以為只是沒送花》唱出對愛情之領悟

ERROR成員郭嘉駿（193）在今年馬不停蹄拍攝綜藝、電影又演舞台劇，但193未有忘記歌手的身份，於今日（8月16日）終推出其今年的第一首單曲《以為只是沒送花》。

這次193為《以為只是沒送花》特別飛到台灣拍MV，更找來兩位台灣女神林莎及李恩菲參與演出，唱出193從過去戀情中的領悟。

▲ （左起）林莎、193、李恩菲。

歌曲含其個人經歷



過去的《睡到三點》及《再次Puppy Love》，為193建立了跳脫活潑中帶點型格的「193式情歌」，但今次換來具備流行要素但未必是攞獎Style的《以為只是沒送花》，按他的形容是：「揸車、喺屋企夜晚聽好舒服嘅歌」。



193直白道出，這次歌曲內容是其個人經歷，分享道：「以前有個女朋友，成日都會叫我送花，但每個禮拜花幾百蚊去買花好嘥，我寧願買啲可以擺耐啲嘅嘢，咁會抵啲，所以一直都唔送花俾佢，分手後先發覺，佢唔係真係要我送花，而係想我俾個尊重同心意佢。」

台灣兩大女神參演

3爺亦表示，自己以前唔飲咖啡，更說：「總之就係唔想陪佢，每次去到Cafe只飲水飲朱古力，分手後諗點解佢會鍾意飲咖啡，慢慢試下，甚至之後愛上咗，周圍去咖啡店飲咖啡，自己仲開埋Coffee Shop。呢個女仔係改變咗我好多嘅人，所以就將呢個前女友嘅故事，寫成今次新歌，同時亦將佢變成MV其中一個角色。」



今次《以為這次沒送花》找來台灣兩位人氣高企的女藝人，一位是樂天女孩副隊長李恩菲（菲菲），另一位則是寫真及綜藝女星林莎，而MV則找來曾為陳奕迅、林宥嘉、蘇打綠、楊丞琳等操刀MV、金曲獎最佳MV導演陳映之執導，這麼強大的陣容，原來全靠老友撮合。

193表示：「監製葉仔移民咗去台灣，識咗好多當地嘅製片、演員，可以Line Up到好多嘢，其中樂天女孩都係監製撮合，之前佢哋有次嚟香港，睇下有冇嘢合作，於是約咗我去食飯，點知肥仔嚟咗，仲想打我尖傾合作搶頭啖湯！，好在即刻搵咗先，知我咩料啦！」

吸納另一批群眾

至於林莎在MV中扮演193的前度，原來全是193的主意，說：「菲菲Girly啲，而前度呢個角色係想搵個溫柔啲，就算俾男仔傷害，都會繼續愛佢嘅人，林莎係好適合，而且佢嘅Fans群同名氣好大。」

他坦言，希望兩位女主角可以吸納到一班唔睇193的群眾，說：「想睇菲菲同林莎，唔小心睇到MV，Mute咗我把聲齋睇，都計點擊，咁咪都幫我刷點擊囉！」

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