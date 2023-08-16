【猴痘】再多兩名患者確診猴痘　兩人分別於本港及深圳有高風險接觸

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衞生防護中心今日（16日）公布兩宗猴痘確診個案。

首宗個案涉及一名過往健康良好的21歲男病人。他自八月十三日開始出現局部皮膚潰瘍和淋巴結腫大，於八月十四日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。病人現時已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。初步調查顯示，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。



第二宗個案涉及一名有長期病患的42歲男病人。他自八月八日開始出現發燒、發冷、局部皮膚潰瘍和皮疹及淋巴結腫大，同日向私家醫生求診。他其後於八月十四日到廣華醫院求診，同日入院接受治療。他現時情況穩定。初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪深圳，而根據病人提供的資料，他於當地逗留期間曾有高風險接觸。



中心暫未發現兩宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織及內地有關當局。

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責任編輯：陳展棋