【科技新知】港大及城大透過過修飾人體神經幹細胞特定基因　有效激發神經再生修復能力

▲ (城市大學提供)

港大及城大共同領導的研究團隊，在研發基因改造人體神經幹細胞用以治療脊髓損傷方面，取得重大進展。 聯合研究團隊發現通過修飾人體神經幹細胞中的特定基因，可改變其特性，有效激發神經再生修復的能力，令病人恢復活動機能，帶來新的治療曙光。

脊髓損傷通常由跌倒、撞車或運動意外而導致。正常情況下，脊髓神經元通過上下行通路接收傳遞來自大腦的信息。這些通路由長軸突組成，軸突將信號從大腦傳遞到脊髓，在脊髓中與中間神經元或運動神經元發生突觸傳遞，調控肌肉肢體活動和感覺機能。受損後的脊髓神經元及幼長軸突組成的通路往往產生不可逆的損傷，無法自行修復，中斷上下行信號傳輸令病人喪失活動及肢體感覺機能。

病人活動機能的復原程度有限。主要原因在於損傷部位出現惡性的微環境，促進星形膠質細胞傷疤的障礙結構形成，且成人環境缺乏神經營養因子，阻礙神經幹細胞存活、分化成為成熟的具有長軸突神經元，由此無法有效的重新建立脊髓通路，傳遞信號，從而限制了病人的活動和感覺機能復原。

早前的研究發現高表達的SOX9基因與損傷後的惡性微環境有密切關係，是導致神經膠質形成及阻礙神經元存活、分化成功能性神經元的主要原因。聯合研究團隊發現，改造移植的神經幹細胞中SOX9基因的表達降低約50%，可有效增強人體神經幹細胞在惡性微環境中的耐受性和神經元分化能力，並在較短時間内重新建立脊髓通路。

團隊表示，研究運用基因修飾的方法，改變人體神經幹細胞在活體內對損傷後惡性微環境的反應，提升細胞的耐受力和自行分化潛能，為利用神經幹細胞修復脊髓損傷帶來了新的治療方向。

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責任編輯：陳展棋