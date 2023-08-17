【美食展】美食博覽今開鑼　食其家亮相推會場限定產品

▲ 美食博覽。（黃建輝攝）

一連5日美食博覽今日（17日）在灣仔會展開鑼，雖然疫情過去恢復試食，但不少展商預計經濟疲弱下市民會較手緊，目標是銷情與去年持平。有第2年參展的小型參展商旨在宣傳，今年較去年多租一個攤位，希望打響招牌。

有展商推出黑松露奶茶，希望新噱頭成為網紅產品，在「小紅書」打響名堂。另有台灣食品貿易公司與日本牛肉飯專門店「食其家」（SUKIYA）合作，推出會場限定商品，增加銷路。

暑假展覽檔期臨近尾聲，早前書展「旺丁不旺財」，加上北上港人大增，令美食展的展商對銷情變得審慎。大班麵包西餅有限公司市場部經理張寶雲指，雖然今年展覽入場情況較去年好，但觀察到不少港人北上消費，而內地客入場亦傾向「打卡」多於購物，相信今次會場月餅零售銷情主要靠「老客戶」支撑；不過她指，公司客恢復較快，疫情後多了公司向客戶或員工派月餅券。她說，目前對美食展銷情審慎樂觀，希望銷情較去年有個位數百分比增長。

尊尚美食區的黑松露產品專門店「Boscovivo」銷售經理張先生則指，現時經濟環境一般，貴價產品銷情較差，「坦白講，呢個月的銷售額跌咗，美食展生意與去年持平已經好好。」

Boscovivo今年與本地薑「師父好茶」合作，推出松露奶茶，賣45元一枝，希望吸引普羅大眾。張先生坦言，雖然開發產品時只是想「搞搞新意思」，但近來小紅書爆紅，希望松露奶茶能成為「網紅產品」為產品帶來知名度。

不過場內亦有商戶趁機大展拳腳，有年輕品牌旨在宣傳。本地品牌「啖啖燕窩」第2次參展，營運主管白小姐看好今年開放試食，因此較去年多租一個展位，加開小食檔，希望吸引新食客。

過去專門代理台灣食品的華記（香港）貿易公司亦希望透過美食展尋求轉型機會，市場部經理李亮業指，台灣食品貿易競爭激烈，所以今年嘗試和日本牛肉飯品牌「食其家」合作，在美食展售賣會場限定的「食其家食材包」，希望了解市場反應。

美食博覽同場亦有「美與健生活博覽」、「家電、家居博覽」等，今年共有1,800家展商參加。

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記者：陳梓蔚